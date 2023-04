I guai per Inzaghi non finiscono mai: salta anche Inter-Benfica

Non ci sarà nemmeno mercoledì sera nella sfida che potrebbe prolungare l’avventura di Inzaghi ad Appiano e regalare ai nerazzurri la qualificazione alle semifinali di Champions

Inter-Benfica potrebbe essere decisiva per il presente di Inzaghi. In caso di clamorosa eliminazione, clamorosa visto il 2-0 conquistato a Lisbona nella gara d’andata, il tecnico piacentino rischia infatti di venir esonerato pagando soprattutto la crisi nera in campionato (1 punto nelle ultime quattro gare) che ha spedito fuori dalla zona Champions Lukaku e compagni. In caso di qualificazione alle semifinali, invece, il piacentino proseguirebbe la sua avventura milanese, che però a meno di colpi di scena – tipo la vittoria della Champions stessa – terminerà ufficialmente alla fine della stagione. Contro i portoghesi dovrebbe essere confermata la formazione del ‘Da Luz’. In difesa out ancora Skriniar.

Sicuro partente destinazione Paris Saint-Germain, il centrale slovacco è ancora alle prese con il problema alla schiena e quindi non sarà arruolabile per il big match del ‘Meazza’. Al centro della difesa farà ritorno Francesco Acerbi, il quale ha ormai da tempo tolto una maglia da titolare a Stefan de Vrij. Uscito malconcio alla caviglia dalla sfida con il Monza, oggi l’olandese ha svolto lavoro personalizzato. Non c’è la certezza assoluta sul suo recupero per mercoledì sera. Partirebbe comunque dalla panchina.

Ai lati di Acerbi confermatissimi Darmian – uno dei migliori della stagione interista – e Bastoni col quale Marotta e soci intendono chiudere prima dell’estate il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2024. Possibile intesa a metà strada con l’agente del classe ’99, intenzionato a rimanere all’Inter. Un annetto fa disse no al Tottenham allora allenato da Conte.

Skriniar salta anche Inter-Benfica

Skriniar viene da una stagione travagliata per ragioni extracampo, tutte legate al suo rumoroso addio a zero, che per ragioni fisiche. Il problema alla schiena lo tormenta da inizio 2023.

Da gennaio ad oggi, il classe ’95 ha disputato dieci partite, di cui lo spezzone col Porto in Champions e quello col Parma in Coppa Italia. Non scende in campo coi nerazzurri dal ritorno al ‘Dragao’ in Champions dello scorso 14 marzo: disputò gli ultimi 10′ manifestando una condizione fisica molto precaria. Vista la serietà del guaio alla schiena, c’è chi parla o chi sospetta che la sua stagione e, di conseguenza la sua avventura all’Inter possa essersi già conclusa.