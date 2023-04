Esonero Inzaghi e non solo: scelto il secondo addio

In casa Inter c’è aria di cambiamento: il momento negativo dei nerazzurri potrebbe portare ad una vera e propria rivoluzione estiva

Sempre più difficile la permanenza di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter, a meno che i nerazzurri non centrino una clamorosa vittoria in Champions League.

La sconfitta col Monza ha acuito il momento negativo dell’Inter in campionato. In Serie A i nerazzurri sono reduci tre sconfitte ed un pareggio, peraltro contro formazioni alla portata dei nerazzurri come Spezia, Salernitana e Monza, raccogliendo appena 1 punto contro queste tre formazioni. La squadra di Simone Inzaghi è ancora quinta in classifica nonostante il rendimento di queste ultime giornate ed il mezzo passo falso del Milan a Bologna lascia aperto uno spiraglio nella lotta per la Champions League.

Proprio la Coppa dalle grandi orecchie potrebbe salvare Simone Inzaghi: dopo aver ipotecato il passaggio del turno, l’Inter mercoledì ospiterà il Benfica nel ritorno dei quarti di finale a San Siro dove si proverà a dare seguito alla prestazione e – soprattutto – al risultato dell’andata. Solo una clamorosa vittoria in ambio europeo farebbe cambiare opinione sul lavoro condotto quest’anno dal tecnico e dalla sua squadra, senza dimenticare la possibilità di vincere anche la Coppa Italia

Crisi Inter, Inzaghi e non solo sul banco degli imputati

Sul canale Telegram di Calciomercato.it, nel nostro sondaggio giornaliero, vi abbiamo chiesto chi, oltre a Simone Inzaghi, dovrebbe lasciare l’Inter al termine della stagione in corso.

Un sondaggio dall’esito quantomai chiaro: il 53% dei votanti ha indicato Romelu Lukaku come calciatore chiamato a lasciare l’Inter a fine stagione. Nel mirino dei tifosi nerazzurri anche il direttore generale Giuseppe Marotta, votato dal 20% dei partecipanti al sondaggio. “Salvati”, invece, Marcelo Brozovic (11%) e Denzel Dumfries, col 16%. Dunque, per la maggior parte dei tifosi nerazzurri il ritorno di Big Rom si è rivelato un buco nell’acqua. Del resto, i numeri parlano chiaro: appena sette gol e due assist in ventiquattro partite giocate tra campionato e coppe per il centravanti belga.