HIGHLIGHTS | Psyco Inter, altro crollo con il Monza: mai così male a San Siro

Terza sconfitta di fila a San Siro in campionato per la squadra di Simone Inzaghi che rischia di compromettere la corsa Champions

E’ un’Inter dai due volti quella vista nelle ultime settimane. Se in Champions League lo scorso martedì la squadra di Simone Inzaghi si è resa protagonista di una delle migliori prestazioni della stagione, questa sera a San Siro contro il Monza è tornata la versione spenta già mostrata in altre occasioni in campionato.

Punita ancora una volta dal gol dell’ex Caldirola, arrivato al 78′ sugli sviluppi di calcio d’angolo, l’Inter questa sera ha collezionato per la prima volta nella sua storia la terza sconfitta di fila in campionato per quanto riguarda i match casalinghi. Dopo essere caduta nelle scorse settimane contro Juventus e Fiorentina, la formazione di Simone Inzaghi è infatti crollata davanti ai propri tifosi contro un ottimo Monza di Raffaele Palladino.

Per quanto riguarda il match, come già avvenuto in altre occasioni nelle ultime settimane, la prestazione complessiva della squadra di Inzaghi – soprattutto nella ripresa – non è stata così negativa. Diverse occasioni sciupate infatti da Lautaro Martinez e compagni che hanno ancora una volta condizionato l’esito del risultato finale.

A punire invece l’Inter è stato il solito ex Caldirola, già a segno nel match di andata con la rete del definitivo 2-2 a beffare i nerazzurri. Su calcio d’angolo, il centrale del Monza indisturbato ha sorpreso la difesa interista. Nel finale non è bastata la reazione di orgoglio della squadra di Inzaghi, vicina prima con Lautaro e poi con Dzeko al pareggio su due mischie velenose.

Serie A, Inter-Monza 0-1: highlights, tabellino e classifica

INTER-MONZA 0-1

78′ Caldirola

INTER (3-5-2): Onana; Darmian (81′ Darmian), de Vrij (51′ Acerbi), Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani (71′ Brozovic), Mkhitaryan (71′ Calhanoglu), Gosens; Correa (71′ Lautaro), Lukaku. All. S. Inzaghi

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo (85′ Marlon), Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Rovella (59′ Machin), Pessina, Carlos Augusto; Sensi (29′ Caprari), Colpani (59′ Birindelli); Mota (85′ Dany Mota). All. Palladino

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 75, Lazio* 61, Roma e Milan* 53, Inter* 51, Atalanta 48, Juventus** e Bologna* 44, Fiorentina 41, Udinese 39, Torino e Monza* 38, Sassuolo 37, Empoli* 32, Salernitana 29, Lecce 27, Spezia* 26, Hellas Verona* 23, Cremonese* 19, Sampdoria 15.

*una partita in più **15 punti di penalizzazione