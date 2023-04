Allarme Napoli-Milan, nuovo infortunio in attacco

Allarme rosso per il Milan, che rischia di perdere uno dei suoi big per la partita di domani sera col Napoli: ore decisive

Dopo l’ennesimo stop in campionato, per il Milan è di nuovo tempo di Champions League. La squadra di Pioli deve difendere l’1-0 dell’andata col Napoli, che proverà di tutto domani sera per rimontare con l’aiuto del Maradona pronto a ribollire.

Una notte per cuori forti, che però può valere addirittura la semifinale di Champions League. Un traguardo a inizio anno insperato, una suggestione a cui in pochi avrebbero creduto. Anzi, probabilmente nessuno. A condizionare il match saranno anche le assenze importanti, che ci sono state all’andata e ci saranno anche al ritorno. In particolare gli azzurri dovranno rinunciare a due squalificati di lusso come Anguissa e Kim. Di contro, Spalletti ritrova Osimhen rispetto al match di San Siro e anche negli ultimi minuti col Verona si è vista la sua importanza. Così come si è vista la voglia matta del nigeriano. Entrambe le formazioni sono reduci da un pareggio, sabato, il Napoli appunto con l’Hellas in casa e il Milan a Bologna. Pioli ha fatto turnover massiccio al ‘Dall’Ara’, ma stavolta giocando una buona partita e creando occasioni. Tra chi ha riposato c’è anche Olivier Giroud, ma su di lui l’allarme in queste ore si è acceso in maniera importante.

Il Milan trema: infortunio per Giroud, Pioli rischia di non averlo contro il Napoli

Olivier Giroud non è affatto al meglio della forma e per il match contro il Napoli di domani sera la sua presenza resta a rischio. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il francese ha un problema al tendine d’Achille derivato da uno scontro con Kim nell’andata di Champions.

La situazione va monitorata in maniera molto attenta. Ieri il numero 9 rossonera ha cominciato l’allenamento, ma non lo ha concluso. Col Bologna non è entrato, a differenza degli altri titolarissimi per suonare la carica. Giroud sta cercando di recuperare il più in fretta possibile, può farcela e l’ago della bilancia – scrive la rosea – pende dalla parte della fiducia. Ma se sarà forfait Pioli sta già studiando le alternative. E le impressioni portano ad Ante Rebic schierato come punta. Non quindi a Divock Origi, che sarebbe il vice naturale di Giroud ma che non ha fatto assolutamente garanzie ed è rimasto un oggetto misterioso per tutto il campionato.