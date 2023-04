“Vergognatevi”: Elkann allo scoperto, duro attacco alla Juventus

Juventus, la critica è insospettabile: la prestazione fornita contro il Sassuolo non è stata affatto digerita

Da un paio di settimane la Juventus non sta riuscendo a trovare quella continuità di rendimento che aveva posto le premesse della sua clamorosa rimonta in campionato. Dopo la sconfitta contro la Lazio e il sofferto successo contro lo Sporting CP, per gli uomini di Allegri è arrivata un’altra sconfitta. Assolutamente meritata per quanto (non) fatto vedere dagli uomini di Allegri, inermi al cospetto di un Sassuolo propositivo e desideroso di azzannare la partita sin dai primi minuti.

Attacco svuotato e poco incisivo e manovra assolutamente inerme. Questi e tanti altri motivi di critica stano circolando in maniera insistente sul web, che sta pullulando delle critiche dei supporters bianconeri. Tifosissimo della Juventus, anche Lapo Elkann ha affidato ai social tutta la sua rabbia per la prova sottotono fornita dai bianconeri. Con un post pubblicato sul proprio profilo social, come sempre Lapo non le ha mandate a dire, esternando in maniera colorita il suo punto di vista. Elkann ha infatti chiosato: “Non potete, dovete fare meglio: vergognatevi”.