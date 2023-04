Ricorso Inter, decisione presa sulla squalifica di Lukaku contro la Juve

L’Inter targata Inzaghi ha preso una decisione sulla qualifica di Lukaku in vista del match di ritorno in Coppa Italia contro la Juventus

In casa Inter c’è grande delusione per l’undicesima sconfitta messa a referto in campionato. Nelle altre competizioni, però, la squadra guidata da Simone Inzaghi sta rispettando le attese e prossimamente dovrà affrontare di nuovo la Juventus, nel match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Come noto, Romelu Lukaku era stato espulso per doppia ammonizione nel finale dell’andata, dopo aver segnato il calcio di rigore – che ha permesso alla ‘Beneamata’ di strappare un pareggio importante – ed esultato davanti ai tifosi bianconeri. Il Giudice Sportivo, poi, aveva confermato la squalifica di un turno del centravanti belga, nonostante quest’ultimo sia stato vittima di cori razzisti provenienti dalla Curva Sud bianconera dell’Allianz Stadium.

L’ex Manchester United e Chelsea si era rivolto ai supporters della ‘Vecchia Signora’ invitandoli a fare silenzio e la sua esultanza, messa in scena poco prima che l’arbitro lo mandasse negli spogliatoi – è diventata un emblema della complicata lotta al razzismo. Stando alle ultime informazioni raccolte, inoltre. il club nerazzurro ha deciso di presentare ricorso, affinché il classe ’93 possa essere regolarmente a disposizione di mister Inzaghi nella sfida di San Siro, in programma mercoledì 26 aprile a partire dalle ore 21:00.

Inter-Juventus, squalifica Lukaku: il club nerazzurro fa ricorso

Ora, dunque, non resta che attendere che, chi di dovere, emetta la sentenza definitiva. Questo ricorso, senza dubbio, va oltre al discorso sportivo. L’Inter, infatti, ha voluto anche dare un segnale per esprimere tutta la sua contrarietà a qualsiasi forma di discriminazione razziale.

Ma, ovviamente, è importante pure poter contare su una pedina rilevante come Lukaku. Quest’ultimo, finora, non si è reso protagonista di una grande stagione ed è ancora lontano dai livelli di quando c’era Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. Però l’attaccante ha dimostrato di essere ancora in grado di incidere, anche durante partite abbastanza delicate. L’Inter ci prova, vi terremo aggiornati.