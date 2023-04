“Non mi era mai successo”: l’annuncio di Osimhen scuote il mercato

L’attaccante nigeriano è rientrato dall’infortunio nel match pareggiato ieri pomeriggio dal Napoli contro il Verona

Sul volto di Luciano Spalletti, nonostante il risultato di parità nella gara disputata ieri contro il Verona, è tornato nuovamente il sorriso. L’allenatore toscano ha infatti ritrovato Victor Osimhen, subentrato nel finale dell’incontro per una ventina di minuti in cui ha mostrato grande voglia.

Dopo l’assenza pesante dello scorso mercoledì, il centravanti nigeriano sarà completamente a disposizione per la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League di martedì contro il Milan. Il Napoli, davanti al pubblico del Maradona, dovrà cercare di recuperare la rete di svantaggio subita nella gara di andata. Chiaramente la presenza di Osimhen potrebbe spostare gli equilibri considerato il peso specifico del calciatore nell’economia del gioco degli azzurri.

L’attaccante, che in 30 presenze stagionali tra tutte le competizioni ha siglato quest’anno ben 25 reti, si era fermato al rientro dalla sosta delle nazionali per un problema agli adduttori che lo aveva costretto a saltare sia il match di campionato contro il Milan che quello di Champions. Senza la sua presenza in avanti, la squadra di Spalletti ha faticato più del previsto accumulando ben due sconfitte, un pareggio ed una sola vittoria nelle ultime quattro partite.

Osimhen rassicura i tifosi del Napoli sul futuro: “Non posso chiedere di meglio”

Per quanto riguarda il futuro di Victor Osimhen, non è un mistero che sulle sue tracce vi sia l’interesse di mezza Europa.

Centravanti che soprattutto in Premier League sembra avere parecchio mercato, sebbene in questo momento la sua attenzione sia rivolta solamente al Napoli. Lo stesso Osimhen, intervistato dal TG5, ha rassicurato i tifosi azzurri annunciando con un annuncio che lascia ben sperare per il futuro: “La città è travolgente, l’affetto della gente straordinario. Mai ricevuto tanto amore. Non vedo l’ora di festeggiare lo Scudetto allo stadio con loro. Sono in una grande squadra e la mia carriera è in crescita. Mi trovo in uno dei più grandi club, non posso chiedere di meglio. Forza Napoli sempre!”.