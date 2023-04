Mourinho e il ‘caso’ del rigore: “Non ne aveva bisogno”

La Roma vince ancora e si assesta al terzo posto in classifica: Mourinho non può che essere soddisfatto dopo il successo sull’Udinese

La vittoria sull’Udinese maturata con le reti di Bove, Pellegrini ed Abraham non può che far sorridere José Mourinho che a fine partita ha commentato la prestazione della sua squadra.

“Abbiamo cambiato diversi calciatori, abbiamo rischiato ma la risposta della squadra è stata ottima” ha dichiarato ai microfoni di Dazn José Mourinho commentando la prova dei suoi contro l’Udinese: “Il risultato può far pensare ad una partita facile, ma io non l’ho vista così, sul 2-0 non ero tranquillo. Dopo il rigore parato da Rui Patricio le cose sono cambiate e sul 3-0 la partita è finita, ma durante i novanta minuti non l’ho vissuta così”.

Sui tanti giocatori italiani in campo: “È una cosa che mi piace, è la nostra natura ed è anche un modo di pensare della società. Oggi il calcio è universale, in tutti i campionati ci sono tanti giocatori stranieri, ma chi gioca ‘in casa’ sa adattarsi e creare il giusto clima, per far capire che c’è empatia anche con i tifosi a chi arriva. Oggi Bove è stato fantastico”.

Roma-Udinese, le parole di Mourinho a fine partita

Impossibile non parlare dell’abbraccio con Pellegrini dopo il gol del 2-0: “Serviva vincere e a lui serviva giocare con fiducia, senza alcun tipo di pressione per il rigore sbagliato col Feyenoord. Ci sono diversi motivi per alcune prestazioni non fantastiche, oggi ho deciso di non fargli tirare il rigore perché pensavo che lui non aveva bisogno di questa pressione extra. Se fossimo stati sul 2-0 avrebbe calciato lui. Ha fatto un’ottima partita”.

Infine, focus alla partita di ritorno col Feyenoord: “Abbiamo ottenuto un risultato importante, ora dobbiamo dimenticare per qualche giorno il campionato e concentrarci su giovedì. Se Dybala ci sarà ? Sono positivo, ma è un forse”.