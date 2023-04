Inzaghi non ha la soluzione “Delusione fortissima”. Palladino fa la storia e chiama Galliani

Il Monza espugna San Siro, Inter in crisi in campionato e che rischia la Champions: le dichiarazioni in conferenza stampa di Inzaghi e Palladino

L’Inter crolla anche contro il Monza in campionato a San Siro. Quarto ko nelle ultime cinque gare per la formazione di Simone Inzaghi, che si è dovuta inchinare all’incornata vincente dell’ex Caldirola.

Sono addirittura undici le sconfitte totali in questa Serie A per i nerazzurri, che adesso rischiano seriamente di compromettere l’accesso tra le prime quattro in classifica. In Italia è tutta un’altra storia rispetto alla Champions e Inzaghi non cerca scuse dopo il tonfo di stasera al cospetto dell’ottimo Monza del rampante Palladino: “Il rendimento in campionato è insufficiente, non ci soddisfa. Però abbiamo ancora margine per rientrare – chiosa l’allenatore piacentino in conferenza stampa – Mancano ancora otto partite, sappiamo che è ancora tutto aperto. Siamo in ritardo, in un momento dove in campionato manca la vittoria e ne risente tutta la squadra. E’ una delusione fortissima, però non è vero che snobbiamo il campionato a dispetto della Champions League. Prepariamo le partite tutte allo stesso modo”.

Inzaghi poi bacchetta i suoi e prova a scuotere Lukaku e compagni: “I ragazzi sanno che devono fare di più in campionato. Gli attaccanti stanno lavorando quotidianamente per migliorare, c’è questa statistica negativa, in questo periodo stiamo concretizzando poco. Contro Fiorentina, Salernitana e Monza abbiamo creato una seria incredibili di occasioni, segnando però solo un gol”.

Inter-Monza, Palladino: “La fiducia del club vale mille contratti”

Nello spogliatoio del Monza è inevitabile invece il sorriso a trentasei denti di Raffaele Palladino, che festeggerà nel migliore dei modi lunedì il 39° compleanno. Dopo la Juventus, un altro scalpo prestigioso contro una big del calcio italiano e nella ‘Scala’ di San Siro: “Avevo delle belle sensazioni questa settimana, abbiamo fatto qualcosa di unico e di storico. I ragazzi hanno messo in campo il cuore e l’anima, siamo stati perfetti in entrambe le fasi – le parole del tecnico biancorosso, visibilmente emozionato, nella sala stampa del ‘Meazza’ – Dedico questa vittoria a Galliani e Berlusconi, la società non ci fa mai mancare niente. I ragazzi poi sono stati straordinari e mi hanno fatto un bel regalo di compleanno. Per Caldirola e Di Gregorio, da ex, è una favola: sono stati i migliori in campo, ma in una serata del genere parlare di singoli è riduttivo”.

Palladino prosegue soffermandosi anche sul futuro, con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno: “Non abbiamo ancora parlato di rinnovo con Galliani, adesso a salvezza raggiunta ci confronteremo. Io devo solo ringraziare il club per la fiducia che mi ha dato, portandomi ad allenare la prima squadra dalla Primavera: vale mille contratti“. Infine il tecnico dei brianzoli fa il punto sulle condizioni di Sensi, costretto ad alzare bandiera bianca nel primo tempo: “Ha avuto un fastidio muscolare, speriamo che si sia fermato in tempo. Domani farà gli esami e vedremo”.