Tra scambi e svincolati: la ‘nuova’ Inter a impatto zero

Senza un cambio di proprietà la strategia di Marotta e Ausilio non potrà cambiare. Il focus sul prossimo mercato nerazzurro tra cessioni e obiettivi

I problemi di Zhang pesano come dei macigni sul presente e sulle prospettive future dell’Inter. Senza uno scossone, alias un cambio di proprietà, Marotta e Ausilio dovranno continuare a operare con quattro spicci. Il prossimo calciomercato estivo come quello passato, priorità agli affari a zero o estremamente low cost. A partire dal vice Onana, ammesso che Handanovic davvero non rinnovi il contratto in scadenza a giugno; passando per il centrocampo, dove il sostituto di Gagliardini potrebbe essere il giovane Fabbian, reduce dalla positiva esperienza alla Reggina. Il ragazzo ha talento e, soprattutto, è già di proprietà dell’Inter; concludendo con l’attacco, dove Lukaku può strappare la conferma specie se il Chelsea accettasse di ridarlo in prestito a condizioni più vantaggiose.

Per quanto rigurda il reparto avanzato, ad oggi la priorità dell’Inter è una seconda punta capace di fare anche la prima. Il nome in cima rimane quello di Marcus Thuram, per il quale la dirigenza di viale della Liberazione si è spinta al massimo possibile: un contratto di 5 milioni di euro netti, circa 7 lordi grazie al decreto crescita. L’alternativa al 25enne francese figlio d’arte potrebbe essere Firmino, anche lui parametro zero – giusto per rimanere in tema – seppur più grande di sei anni.

Dall’erede di Dumfries a Brozovic-Kessie: Inter a impatto zero

L’Inter vorrebbe poi fare saldo positivo sulla fascia destra, ossia cedere Dumfries a 30-35 milioni per poi prendere il sostituto alla metà. Piace Buchanan del Brugge, però il canadese costa sui 25 milioni… La metà invece Singo del Torino, altro profilo stimato dal management. Siccome pure le vie del mercato sono infinite, attenzione al nome di Dest.

‘Scaricato’ dal Milan, che non eserciterà il diritto di riscatto, l’olandese fa parte di quella schiera di nomi messi sul tavolo dal Barcellona con il quale Ausilio si è incontrato giovedì nella sede dei blaugrana. Col Barça ci sono varie ipotesi di scambio, quella più suggestiva rimane quella che prevede il trasloco di Brozovic alla corte di Xavi e di Kessie ad Appiano Gentile. Uno scambio con annesse plusvalenze che l’Inter farebbe di corsa, il club di Laporta decisamente meno.