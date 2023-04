Sassuolo-Juventus, Szczesny convocato: doppia assenza per Allegri

Sassuolo-Juventus, i convocati di Allegri in vista della sfida del “Mapei Stadium” contro i neroverdi. C’è Szczesny.

Archiviato il sofferto successo ottenuto in casa contro lo Sporting CP, nella sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League, la Juventus di Max Allegri proverà a riprendere la propria marcia in campionato. Di Maria e compagni vogliono lasciarsi alle spalle la sconfitta patita per mano della Lazio; tuttavia i bianconeri se la vedranno con il Sassuolo di Dionisi, che tra le mura amiche ha spesso messo in difficoltà le big.

Da pochi istanti è stata diramata la lista dei convocati della Juventus. Si è aggregato regolarmente al gruppo che è partito alla volta di Reggio Emilia Szczesny: il portiere polacco, che nelle scorse ore è stato sottoposto ad ulteriori esami che hanno fornito esito rassicurante, si accomoderà in panchina. In difesa Allegri dovrà fare a meno nuovamente di Alex Sandro: il brasiliano, dopo il problema fisico avvertito a poche ore dal fischio d’inizio della gara con lo Sporting CP, sarà precauzionalmente a riposo. Non convocato neanche Moise Kean, come preannunciato da Max Allegri nella conferenza stampa di presentazione. Ecco la lista completa:

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin

DIFENSORI: Bremer, Danilo, Gatti, Bonucci, Rugani, Barbieri

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Pogba, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli

ATTACCANTI: Chiesa, Vlahovic, Milik, Di Maria, Soulé, Iling-Junior