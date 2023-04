Napoli, incontro positivo tifosi-De Laurentiis: “Uniti per vincere”

Si è concluso positivamente l’incontro tra il presidente del Napoli De Laurentiis e i tifosi azzurri

Dalle 14 il presidente Aurelio De Laurentiis ha incontrato i capi delegazione del tifo organizzato partenopeo. Come anticipato alcuni minuti fa, l’incontro si è tenuto nel cuore dello stadio Maradona per dirimere una controversia ormai datata, in particolare legata alla questione della possibilità di far entrare all’interno dell’impianto di Fuorigrotta il materiale per tifare.

La fotografia che ritrae De Laurentiis con i rappresentanti del tifo organizzato napoletano dimostra come l’incontro sia andato in maniera positiva e che si tornerà a sentire il ruggito dello stadio Maradona sia nel match col Verona sia in futuro. “Napoli siamo noi. Presidente e tifosi uniti per vincere!“, scrive il patron azzurro su Twitter dopo l’incontro.