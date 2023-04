Milan rosso di rabbia, due rigori reclamati: esplode la bufera al triplice fischio

Sono diversi gli episodi finiti sotto la lente di ingrandimento nel corso di Bologna-Milan: i rossoneri reclamano per due possibili calci di rigore non accordati

Non ha pagato la scelta del Milan di varare un vasto turnover. Al termine di una gara intensa e vibrante, giocata colpo su colpo e con rapidi capovolgimenti di fronte da una parte e dall’altra, gli uomini di Stefano Pioli sono usciti dal Dall’Ara con un punto che frena ancora la corsa dei rossoneri per un posto in Champions League.

E pensare che per i felsinei la strada si era messa in discesa sin dai primi secondi, con Sansone che era riuscito a trovare il gol del vantaggio dopo appena trenta secondi. Pur con le difficoltà del caso gli ospiti erano riusciti a trovare il gol del pareggio grazie a Pobega. Il forcing del “Diavolo” nel secondo tempo, però, non ha portato ai risultati sperati, con Pioli che ha provato a rimescolare le carte in tavola gettando nella mischia anche Brahim Diaz e Leao. A calamitare l’attenzione mediatica, però, sono stati due episodi molto dubbi materializzatesi nell’area di rigore dei rossoblu. Nel primo tempo, infatti, l’arbitro Massa ha deciso di sorvolare su un contatto in area di rigore tra Soumaoro e Rebic, con il difensore del Bologna che, visibilmente in ritardo, ha pestato il piede a Rebic. Il contatto, però, non è stato giudicato falloso dal direttore di gara, che ha lasciato proseguire il gioco.

Bologna-Milan, due contatti dubbi nell’area di rigore felsinea: i dettagli

A scatenare la furia dei tifosi sui social è stato però anche un altro episodio. Negli ultimi minuti un pallone controllato in maniera erronea da Vrancxk è finito sul braccio alto di Lucumì: proteste veementi del Milan ma anche in questo caso Massa ha deciso di far continuare il gioco.

A fine partita Saelemaekers furioso ha provato a parlare con l’arbitro per chiedere spiegazioni ma è stato completamente ignorato. Intanto i tifosi del Milan sui social hanno esternato tutta la propria delusione per l’arbitraggio:

Ma a cosa serve il #VAR? Step on foot ci avete detto che è sempre fallo (e giallo); fallo di mano in area è sempre rigore. Ma allora come si spiegano le decisioni di oggi, @AIA_it? #bolognavsmilan #bolmil #bolognamilan — for those… (@aladivetro) April 15, 2023