La Pro Recco ‘blasta’ Sarri: i tifosi della Lazio non ci stanno

La Pro Recco ha risposto su Instagram alle parole di Maurizio Sarri nel postpartita di Spezia-Lazio, suscitando anche la reazione del popolo biancoceleste

La Lazio vola a La Spezia vincendo 3-0, anche se il risultato probabilmente alla fine è un po’ eccessivo per quanto visto in campo almeno nel primo tempo. Ma la qualità dei biancocelesti ha fatto la differenza e nel secondo tempo ha legittimato il vantaggio su rigore.

La squadra di Sarri è sempre più seconda in classifica, in attesa delle partite del weekend con le concorrenti per la Champions in campo: Milan, Inter, Roma, Atalanta e Juventus dovranno tenere il passo della Lazio che in questo momento pare irresistibile. Eppure qualche polemica è nata nei confronti dell’ex allenatore di Juve, Napoli e Chelsea. Il motivo è relativo alle dichiarazioni postpartita in cui a ‘Sky Sport’ ha risposto a una precisa domanda: “Cosa chiederebbe a Lotito se il campionato cominciasse domani?” E Sarri ha replicato in maniera molto sincera: “Chiederei 11 giocatori per il campionato, 11 per la coppa e 11 per la Coppa Italia. Come aveva la Pro Recco nella pallanuoto”. Il paragone però non è piaciuto al club più titolato del mondo nella waterpolo che ha risposto piccatamente su Instagram.

La Pro Recco contro Sarri: la reazione social dei tifosi della Lazio

“Caro Maurizio Sarri, sei rimasto indietro di 10 anni: di giocatori ne abbiamo 16, meno di quelli che alleni tu. P.S. E comunque ci bastano per non essere fuori dall’Europa già a marzo”, il commento che sa di stoccatona a Maurizio Sarri. Il riferimento ovvio è all’eliminazione della Lazio dalla Conference League di circa un mese fa nel doppio confronto con l’AZ Alkmaar.

Un ko che ha lasciato l’amaro in bocca, in realtà subito cancellato da una striscia in campionato di sette vittorie nelle ultime otto. I social si sono divisi, tra chi ha attaccato il tecnico biancoceleste ma in tantissimi lo hanno invece difeso. Soprattutto i tifosi della Lazio si sono compattati al fianco del proprio condottiero. “Una cosa è certa: Sarri si intende abbastanza di pallanuoto, chi si occupa della comunicazione della Pro Recco, invece, non capisce una beata mazza di calcio”, “Sarri ha parlato al passato, ‘aveva tre squadre’, e loro rispondono ‘sei rimasto indietro, ora non abbiamo più tutti quei giocatori’. Nemmeno la comprensione del testo”, “Ragazzi comunque era un esempio, come quando si dice ‘la casalinga di Voghera’. Mi sa che non lo avete capito. Tranquilli, ci sta, l’Europa può avervi dato un po’ alla testa”, “L’admin della Pro Recco deve essere il tifoso che a La Spezia insulta Immobile ogni anno sennò non se spiega la risposta da analfabeta funzionale. Quanto logora il Comandante!”

In questo caso il riferimento del tifoso è alle immagini che colgono due tifosi dello Spezia a fine partita sputare verso Sarri, oltre ad alcuni insulti durante il match. E che lo stesso Sarri ha commentato lapidariamente: “La gradinata alle mie spalle non era proprio oxfordiana”. E i commenti dei laziali continuano: “Siete simpatici, avete i colori più belli del mondo, ma la prossima volta sceglietevi uno sport che non si giochi solo ogni 4 anni alle Olimpiadi”, “Dai, andate a tifare Pro Recco. Mi ricordo bene quando vi era presa la fissa per il Basket con la Virtus”, “Se vi esaltate per la risposta della Pro qualcosa, fatevelo dire: state alla canna del gas”. E ancora “Cercano di giustificare la loro mediocrità attaccando la Lazio perché è uscita dalle coppe. Fegato spappolato”.