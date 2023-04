Sarri sorprende tutti: “Vado a dormire incaz***o”

Le parole di Maurizio Sarri al termine della sfida vinta dalla sua Lazio al Picco contro lo Spezia

Tre punti fondamentali in ottica Champions League, ma vietato pensare di aver già tagliato il traguardo. Le parole di Maurizio Sarri ai microfoni di ‘Dazn’ pronunciate dopo il netto 0-3 con cui la Lazio ha battuto lo Spezia sono chiare.

GARA: “Abbiamo giocato una buona partita con premesse difficili con avversari aggressivi, su un terreno ridotto, una gara difficile se non riesci ad incanalarla nella maniera giusta. Oltre alle dimensioni c’è la struttura dello stadio, ti sembra di poter inquadrare la porta da ovunque e le tribune cosi vicine fanno sembrare tutto più piccolo”.

MENTALITA’: “L’aspetto più positivo è che rispetto a qualche mese fa la squadra sembra aver acquisito capacità di sofferenza. Credo sia un segnale di maturità”.

CHAMPIONS: “Sono convinto che sarà difficile, c’è ancora da lottare. Ci sono ancora tante partite e 27 punti a disposizione perché le squadre dopo di noi hanno nove gare da giocare”.

RABBIA: “Ho detto che per un perfezionista è impossibile non andare a dormire incaz***o. Come mi sentirò quando andrò a dormire stanotte? Se riguardo ora la partita e soprattutto i primi minuti con le loro occasioni da gol mi incaz*o sicuro e quindi vado a dormire incaz***o. Non so se può portare fortuna questa cosa, me lo auguro”.