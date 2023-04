Intrigo Gundogan, colpo di scena ufficiale: la Juventus prende nota

La presa di posizione dell’entourage di Gundogan cambia nuovamente le carte in tavola, finito al centro di una vera e propria telenovela

Il successo contro lo Sporting CP ha rappresentato una tappa importante del percorso stagionale della Juventus. Pur senza brillare, gli uomini di Allegri sono riusciti a strappare un successo preziosissimo in virtù del quale potersi presentare al match di ritorno con maggiori certezze. Il discorso, però, non è ancora chiuso, con la “Vecchia Signora” che intanto aspetta risposte importante anche sulle ben note vicende extra-campo.

Come ribadito in più di una circostanza da Calvo, è chiaro che i programmi futuri della Juventus si incroceranno in maniera inestricabile con quelli che saranno i verdetti sul caso plusvalenze e sulla manovra stipendi. Ecco perché nei prossimi mesi il mercato degli svincolati potrebbe ritornare a rappresentare un’ottima fonte alla quale attingere. Non sono pochi, sotto questo punto di vista, i profili accostati alla Juve. Uno di questi risponde al nome di Ilkay Gundogan, legato al Manchester City da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato. Sondato soprattutto dal Barcellona, si vociferava che l’ex Borussia Dortmund avesse già trovato un accordo di massima con i blaugrana, disposto a mettere sul piatto un’offerta da circa 12 milioni di euro annui.

Calciomercato Juventus, l’agente di Gundogan vuota il sacco: “Nessun accordo”

Quest’ultima indiscrezione proveniente dalla Spagna è stata però seccamente smentita dall’entourage del centrocampista del City. Ecco quanto riferito da AS: “Sono sorpreso sull’atto che trapelino notizie circa un affare chiuso da molte settimane. Non c’è accordo con alcun tipo di club: non è stato ancora deciso dove giocherà nei prossimi anni.”

Ilhan Gundogan, l‘agente e zio di Ilkay, ha poi ribadito come la volontà del suo assistito sia quella di fornire il suo massimo contributo per un finale di stagione che si preannuncia rovente: “Ilkay può ancora vincere tre grandi trofei in questa stagione come capitano del City: questa è l’unica cosa sulla quale è concentrato in questo momento.”

Concentrazione massima, dunque, sul finale di stagione. Gundogan avrà quindi il tempo e il modo di ragionare sul suo futuro a bocce ferme. Di certo le offerte non mancano, anche se la sensazione è che la traccia che porta alla Juve, almeno per il momento, continua ad essere piuttosto fredda. Staremo a vedere cosa succederà.