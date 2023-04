Inter-Monza, probabili formazioni: Inzaghi stravolge l’attacco, Sensi guida i brianzoli

Inter e Monza scendono in campo questa sera al ‘Meazza’ per l’anticipo della 30esima giornata del campionato di Serie A. Le ultime novità e i probabili schieramenti di Inzaghi e Palladino

L’Inter adesso deve cambiare marcia in campionato dopo l’ottima prova di Lisbona contro il Benfica che avvicina la squadra di Simone Inzaghi alle semifinali di Champions League.

I nerazzurri ospitano il Monza in un San Siro ancora una volta sold out nell’anticipo della 30° giornata di Serie A e vogliono ritrovare la vittoria che manca da ben quattro partite. I vicecampioni d’Italia al momento sono fuori dalla zona Champions, obiettivo minimo del sodalizio di Zhang. Inzaghi è pronto a cambiare e far rifiatare qualche titolare in ottica Europa: in attacco si rivedono Lukaku e Correa, mentre a centrocampo potrebbe esserci una maglia da titolare per Asllani in regia in favore di Brozovic. Nelle retrovie ecco de Vrij, a centrocampo la nota lieta è il ritorno nella lista dei convocati di Calhanoglu che partirà dalla panchina. Fronte Monza partita speciale per Stefano Sensi, in prestito proprio dall’Inter dalla scorsa estate in Brianza. Il numero 12 giostrerà sulla trequarti insieme a Caprari, quest’ultimo nuovamente a disposizione dopo la squalifica di Udine. In difesa Caldirola è in vantaggio su Marlon, Petagna invece dovrebbe spuntarla come riferimento offensivo su Mota nel 3-4-2-1 di Palladino.

Serie A, le probabili formazioni di Inter-Monza: c’è Lukaku, Palladino ritrova Caprari

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Correa, Lukaku. A disposizione: Handanovic, Cordaz, D’Ambrosio, Acerbi, Calhanoglu, Bellanova, Dimarco, Gagliardini, Brozovic, Carboni, Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: Inzaghi

Indisponibili: Skriniar

Squalificati: –

Diffidati: Acerbi, Dumfries

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Sensi, Caprari; Petagna. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Marlon, Antov, Carboni, Birindelli, D’Alessandro, Barberis, Valoti, Colpani, Gytkjaer, Mota, Vignato. Allenatore: Palladino

Indisponibili: Ranocchia, Maric

Squalificati: –

Diffidati: Machin

Arbitro: Pairetto (sez. Nichelino); VAR: Valeri

Inter-Monza, dove vederla in Tv e il momento delle due squadre

Inter-Monza, match del ‘Meazza’ con fischio d’inizio alle 20.45 e valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in Tv per gli abbonati su Sky Sport e Sky Calcio, mentre in streaming sulle App di DAZN, SkyGo e NOW TV. I nerazzurri di Inzaghi – vittoriosi in Champions nel primo round dei quarti nella tana del Benfica – arrivano alla sfida dopo il beffardo 1-1 sul campo della Salernitana e nelle ultime quattro gare di campionato hanno collezionato solamente un punto (ko con Spezia, Juventus e Fiorentina). Anche il Monza allenato da Raffaele Palladino, al quale manca soltanto la matematica per centrare l’obiettivo salvezza, non trova il successo pieno da quattro partite e nell’ultimo turno ha impattato sul campo dell’Udinese con tanti rimpianti per il pari nel recupero dei friulani. All’andata all’U-Power Stadium finì con un pareggio per 2-2 e con tante polemiche per il gol non convalidato ad Acerbi.