Palladino e Galliani in pressing sull’Inter: “Con una giocata fa la differenza”

San Siro e l’Inter sulla strada del Monza nell’anticipo di domani in campionato: le dichiarazioni in conferenza stampa di Raffaele Palladino

Il Monza di scena a San Siro nel match contro i vicecampioni d’Italia dell’Inter, in crisi in Serie A ma ringalluzzita dall’exploit sul palcoscenico della Champions League nella tana del Benfica. I biancorossi di Raffaele Palladino arrivano alla sfida con qualche rimpianto, dopo il successo sfumato nel recupero nella trasferta contro l’Udinese.

I brianzoli hanno stoppato in diverse occasioni le big nel campionato in corso e puntano a bissare il risultato positivo dell’andata contro i nerazzurri. Palladino, in conferenza stampa dal centro sportivo di Monzello, ha presentato la difficile sfida al cospetto dell’undici di Inzaghi: “L’Inter è sempre temibile, ha grandi campioni e una rosa ampia. Hanno speso tanto in Champions e in generale nell’ultimo periodo, però Inzaghi ha tante scelte a disposizione da mettere in campo. Li troveremo belli carichi e agguerriti dopo il successo in Europa con il Benfica”. Il giovane allenatore sogna l’impresa in uno dei teatri più iconici del calcio mondiale: “Domani giochiamo in un grande stadio, mi piacerebbe consolidare l’obiettivo salvezza proprio a San Siro. Come un derby per Galliani? Parliamo spesso, ogni giorno, anche di extra calcio col dottore. Ho tanto da imparare da lui e lo ringrazierò per sempre. Mi piacerebbe regalargli questa salvezza e qualche punto al ‘Meazza’ che è la sua ex casa”.

Inter-Monza, partita speciale per Sensi: Palladino si affida al suo faro

Palladino lunedì compirà 39 anni e da buon napoletano scaramanticamente ‘dribbla’ l’argomento cena da offrire eventualmente a tutta la squadra in caso di risultato positivo contro l’Inter: “Io non c’entro, a quello ci pensa la società”, dice sorridendo il tecnico lasciando la sala conferenze di Monzello.

Quella di San Siro sarà inevitabilmente una sfida speciale per Stefano Sensi, in prestito in Brianza dalla scorsa estate. Il Monza e Galliani stanno lavorando per trovare l’accordo con l’Inter per acquisire a titolo definitivo il cartellino del centrocampista, leader della mediana dei biancorossi: “Se Sensi rimane? Ci penseremo dopo alla prossima stagione – ha risposto Palladino alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it – Stefano dopo l’infortunio al perone è rimasto fuori solo una volta, sta trovando continuità e minutaggio. Adesso ha una buona condizione a livello fisico, ci dà tanta qualità e imprevedibilità. Anche con una sola giocata può fare la differenza. Per noi è un giocatore molto importante“. Chiusura su Cragno e lo sfogo del suo agente: “Non giudico le parole del procuratore. A me interessa l’apporto che dà Alessio al gruppo. E’ un grande professionista e si mette sempre a disposizione dei compagni. Ha accettato con umiltà una situazione che non aveva mai vissuto in carriera”.