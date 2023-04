Inter-Monza, clima accesso a San Siro: Inzaghi entra in campo per calmare Correa

Nervi tesi nel secondo tempo del match del ‘Meazza’ tra Inter e Monza: Correa reagisce contro Caprari, entra in campo anche Simone Inzaghi

Si accendono gli animi nel secondo tempo di Inter-Monza, anticipo della trentesima giornata del campionato di Serie A.

Caprari, entrato nel primo tempo per l’infortunato Sensi, falcia con un tackle durissimo Correa, che si rialza per andare faccia a faccia con l’attaccante dei brianzoli. Oltre all’arbitro e ai compagni di squadra, anche Simone Inzaghi entra in campo per dividere i due e calmare il nazionale argentino. Il tutto poi è ritornato alla normalità, anche se il clima si è accesso nella ripresa con l’Inter che sta cercando il gol del vantaggio per ritornare alla vittoria in campionato.

La San Siro nerazzurra, oltre ai giocatori del Monza, ha fischiato anche l’arbitro Pairetto non digerendo evidentemente la condotta di gara finora del fischietto piemontese.