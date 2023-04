Infortunio Abraham, le ultime in vista del Feyenoord | CM.IT

Le ultime novità sulle condizioni di Abraham in vista del match di ritorno contro il Feyenoord. Cosa filtra

Prosegue senza sosta il fitto calendario della Roma di Josè Mourinho. I giallorossi si rituffano subito sul campionato dopo la sconfitta col Feyenoord nell’andata dei quarti di finale di Europa League.

Una gara che ha lasciato strascichi soprattutto dal punto di vista fisico, con i problemi accusati da Paulo Dybala e Tammy Abraham. L’argentino, sostituito nel corso del primo tempo, ha accusato un fastidio all’adduttore destro, per l’ex Chelsea si tratta invece di una lussazione alla spalla destra. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, al momento il centravanti inglese non ha effettuato esami alla spalla. Filtra maggiore ottimismo sulle sue condizioni verso il ritorno col Feyenoord in programma giovedì prossimo.

Roma, ottimismo Abraham verso il Feyenoord

Abraham dovrebbe saltare la partita di campionato contro l’Udinese, comunque un’ipotesi al momento da non escludere del tutto. In ogni caso, l’obiettivo del giocatore e dello staff medico è quello di recuperare al meglio per la sfida agli olandesi.

Esami, invece, per Paulo Dybala dopo il problema muscolare accusato in Olanda: i controlli hanno escluso lesioni e confermato un affaticamento sull’adduttore destro. L’ex Juve sicuramente non sarà a disposizione per l’Udinese e, come per Abraham, si tenterà un recupero in extremis per il Feyenoord.