Il Chelsea ha scelto: svolta per Milan ed Inter

Il Chelsea ormai ha scelto, la decisione presa dai londinesi può rappresentare una svolta sia per l’Inter che per il Milan

Svolta societaria: dopo aver speso milioni nelle due sessioni di mercato, Todd Boehly è pronto ad una nuova rivoluzione in casa Chelsea, ancora una volta in panchina.

Dopo aver esonerato Thomas Tuchel ad inizio stagione e aver pagato la clausola rescissoria per portare Graham Potter a Londra, i ‘Blues’ hanno esonerato lo stesso Potter e, lo scorso 6 aprile, (ri)chiamato Frank Lampard, che nelle tre gare fino ad ora disputate ha collezionato tre sconfitte. Da qui la decisione di una nuova svolta in panchina. Lampard è arrivato come traghettatore, ma tra Luis Enrique e Nagelsmann, sembra pronto a spuntarla Ruben Amorim.

Chelsea, all-in su Amorim: campo libero per il Milan

L’ex ct della Spagna è infatti stato a Londra per parlare con la dirigenza e anche l’allenatore tedesco, esonerato dal Bayern Monaco, è un profilo che piace molto ai londinesi.

La prima scelta della dirigenza però sarebbe Ruben Amorim. L’allenatore dello Sporting CP piace tantissimo e, sottolinea il ‘Sun’, è il nome più gradito in casa ‘Blues’. Ci sarebbero già stati i primi colloqui con l’entourage che rappresenta il tecnico portoghese. E la scelta di Amorim potrebbe condizionare anche il futuro di Milan ed Inter.

Perché? Perché lo stesso Amorim è stato accostato ai nerazzurri. In casa Inter il futuro di Inzaghi è un rebus. L’obiettivo della società è certamente centrare la qualificazione alla prossima Champions League: la lotta per entrare nelle prime quattro è molto serrata, ma l’Inter ha una semifinale di Coppa Italia da giocare ed è ormai ad un passo dalla semifinale di Champions League. Il finale di stagione deciderà certamente il futuro del tecnico piacentino. Stesso discorso dicasi per il Milan. Se Pioli non dovesse riuscire a qualificarsi per la prossima Champions, le strade tra il tecnico e il club rossonero potrebbero separarsi anticipatamente. E per il futuro in ottica Milan si è parlato molto di Luis Enrique. Da qui il fatto che l’interesse del Chelsea per Amorim coinvolgerebbe le due milanesi, con il Milan che avrebbe una rivale in meno in ottica Luis Enrique e l’Inter una rivale in più. Pioli e Inzaghi si giocano tutto in questo finale.