HIGHLIGHTS | L’Hellas Verona frena il Napoli: palo di Osimhen, Spalletti furioso

Terminata la sfida del “Maradona” tra Napoli ed Hellas Verona: gara senza particolari squilli, che si è chiusa sul risultato di 0-0

Dopo il pareggio del Milan sul campo del Bologna, il Napoli di Luciano Spalletti non riesce a superare la coriacea difesa dell’Hellas Verona: al “Maradona” termina 0-0, al termine di 94 minuti molto intensi.

I padroni di casa hanno riscontrato non poche difficoltà ad esprimere il consueto gioco. Merito di un atteggiamento tattico degli scaligeri apprezzabile, che quando hanno potuto mettere la testa nella metà campo avversaria hanno creato dei problemi alla retroguardia di Spalletti. Il tecnico ha protestato per diversi minuti con il quarto uomo al 50′ per la mancata assegnazione del secondo giallo a Ceccherini, reo di aver fermato Lozano con le brutte: l’arbitro La Penna, però, non ha ravvisato gli estremi per il secondo giallo all’indirizzo del difensore degli scaligeri, scatenando l’irritazione del tecnico del Napoli.

La nota più lieta è stata comunque il rientro in campo di Osimhen: l’attaccante nigeriano ha sfiorato il colpo grosso con un guizzo d’autore, che però si è schiantato sulla traversa. Qualche minuto dopo, pochi minuti prima del triplice fischio, gli scaligeri sono andati ad un passo dal tap in vincente, con Ngonge che ha sciupato un contropiede invitante, spedendo a lato dopo essere entrato indisturbato nel cuore dell’area di rigore. Pareggio assolutamente indolore per gli Azzurri, ad un passo dalla vittoria dello Scudetto.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 75, Lazio* 61, Roma e Milan* 53, Inter 51, Atalanta 48, Juventus** e Bologna* 44, Fiorentina 41, Udinese 39, Torino 38, Sassuolo 37, Monza 35, Empoli* 32, Salernitana 29, Lecce 27, Spezia* 26, Hellas Verona* 23, Cremonese* 19, Sampdoria 15.

*una partita in più **15 punti di penalizzazione