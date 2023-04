Fardello Champions, ‘richiesta‘ lampo al Milan: “Esonero Pioli”

Il pareggio ottenuto sul campo del Bologna ha scatenato le polemiche in casa Milan. Tuttavia, anche Pioli è finito nel vortice: ecco cosa è successo

Si sarebbe dovuta configurare come il viatico più naturale per preparare al meglio la prossima sfida in Champions League contro il Napoli. Ed invece al Dall’Ara il Milan di Stefano Pioli non è riuscito ad andare oltre un 1-1 che frena nuovamente la corsa dei rossoneri.

Al di là degli episodi arbitrali tanto discussi dal “Diavolo”, con gli ospiti che reclamano l’assegnazione di ben due calci di rigore, oltre all’arbitro Massa a calamitare l’attenzione mediatica sono state anche le scelte di Stefano Pioli. L’allenatore del Milan, nell’ottica di una gestione delle forze, ha varato un ampio turnover, cambiando per 10/11 la formazione titolare rispetto a quella che era scesa contro gli uomini di Spalletti. Una scelta che quindi non ha pagato e che ha complicato in maniera importante il cammino del Milan. I rossoneri, infatti, rischiano ora di essere scavalcati dall’Inter, che insegue a due lunghezze di distanza. La gestione di Pioli, insomma, ha calamitato molte critiche, soprattutto sui social.

Milan, tifosi rossoneri contro Pioli: piovono critiche sui social

Il web infatti sta letteralmente ribollendo. L’arbitro Massa è stato bersagliato dai tifosi del Milan. Ma a finire nelle maglie della critica dei supporters rossoneri è stato anche Stefano Pioli. Tra chi ha attaccato il tecnico rossonero per un turnover definito scriteriato e chi ne vorrebbe addirittura l’esonero per l’involuzione nel gioco e nei risultati evidenziati in campionato nelle ultime settimane.

Proprio lo spettro della mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League pende come una spada di Damocle nei giudizi dei supporters del Milan. Ecco una rapida carrellata:

Pioli e la società stanno scherzando col fuoco. Siamo viaggiando a ritmo retrocessione rischiando seriamente di non arrivare quarti. — antonio (@gtringa64) April 15, 2023

Pioli è troppo convinto di vincere la Champions…qualquadra non cosa. — Andrea e Ginevra (@checenefotte) April 15, 2023

Se non avessimo preso De Ketelaere oggi avremmo più punti, perché Adli avrebbe giocato di più e Pioli non avrebbe buttato i primi mesi dell’anno a cercargli una collocazione tattica che non ha — Morningstar ⭐ (@4gog0) April 15, 2023

bravo pioli giusto rinunciare al quarto posto per tentare di andare in fondo a una competizione in cui nella migliore delle ipotesi manderai l’inter in finale di champions — Bic official 🛏️ (@Ritch92236305) April 15, 2023

VATTENE PIOLI — massimo bon (@massimobon1) April 15, 2023

non c entra nulla oggi ma #pioliout deve andare via dal milan — calmi (@mummificazione) April 15, 2023

Te ne devi andare dimettiti. Perché con i tuoi esperimenti non ci fai andare in Champions. #pioliout — Milanista@rosanero (@kristiancenti) April 15, 2023

Ahi ahi, pioli out, vergogna — Stefano Baggio (@1959stefano) April 15, 2023

Il Milan NON può perdere punti in questo modo, ha la testa solo nella partita di martedì, non si è accorto che non può stare fuori dalla UCL solo quest’anno e anche il prossimo? è che sono “così ciechi”? PIOLI OUT https://t.co/Tl7iIK6ui7 — Miguel Calandriello (@miguecala444) April 15, 2023