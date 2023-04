DIRETTA Serie A, Napoli-Verona | La cronaca LIVE e dove vederla in TV

La seconda partita del sabato, valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A, vede di fronte la capolista Napoli e il Verona

Dopo Bologna-Milan, scendono in campo per il secondo match del sabato, valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A, la capolista Napoli contro il Verona: obiettivi diversi, ma punti in palio che pesano.

I padroni di casa, guidati in panchina da Luciano Spalletti, arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta patita nell’andata dei quarti di finale della Champions League sul campo del Milan di Stefano Pioli: decisiva la rete di Ismael Bennacer sullo scadere della prima frazione di gioco. In campionato, invece, nell’ultimo turno gli azzurri hanno battuto, lontano dalle mura amiche, il Lecce di Marco Baroni, non senza difficoltà. Di contro, i gialloblu della coppia Zaffaroni–Bocchetti sono reduci dall’importantissimo successo ottenuto al ‘Bentegodi’ in rimonta contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, gol di Ceccherini e Gaich, quest’ultimo al novantacinquesimo minuto della ripresa su papera di Consigli. Tre punti che rilanciano gli scaligeri in ottica salvezza. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-VERONA

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Elman; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Duda, Depaoli; Ngonge, Lasagna; Djuric. All. Zaffaroni

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli-Verona, dove vederla in TV

Bologna-Milan ha aperto il sabato della trentesima giornata del campionato di Serie A, dopo gli anticipi del venerdì Cremonese-Empoli e Spezia-Lazio. Adesso è il turno della capoclassifica, il Napoli di Luciano Spalletti, scendere in campo alle 18 per affrontare il Verona di Zaffaroni e Bocchetti, rilanciatosi nella lotta per non retrocedere dopo l’ultima vittoria in campionato. Per seguire questo match, c’è un’unica possibilità: sintonizzarsi, per chi è provvisto di abbonamento alla piattaforma, sull’app di Dazn e seguire lo streaming della partita.