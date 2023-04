DIRETTA Serie A, Bologna-Milan | La cronaca LIVE e dove vederla in TV

Dopo gli anticipi del venerdì, si apre il sabato della trentesima giornata del campionato di Serie A con la sfida tra Bologna e Milan

Venerdì si sono giocati i due anticipi Cremonese-Empoli e Spezia-Lazio, oggi si apre il sabato della trentesima giornata del campionato di Serie A con la sfida tra il Bologna e il Milan.

I padroni di casa, guidati in panchina da Thiago Motta, arrivano a questo appuntamento dopo l’importante vittoria esterna ottenuta sul campo dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini nel turno precedente. Quarto risultato utile consecutivo e sesto posto, occupato proprio dai bergamaschi, distante solo cinque lunghezze, piazzamento che porta dritto alla prossima edizione della Conference League. Di contro, i rossoneri di Stefano Pioli, reduci dalla vittoria nell’andata dei quarti di finale della Champions League contro il Napoli di Luciano Spalletti, decisiva la rete di Bennacer, nell’ultimo turno di campionato hanno pareggiato tra le mura amiche con l’Empoli di Paolo Zanetti. L’intenzione dei meneghini è quella di consolidare il quarto posto in classifica. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-MILAN

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Kyriakopoulos; Schouten, Dominguez; Aebischer, Ferguson, Barrow; Sansone. All. Motta

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali, Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Rebic. All. Pioli

CLASSIFICA SERIE A:

Bologna-Milan, dove vederla in TV

Come detto, Bologna-Milan apre il sabato della trentesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida interessante e importante in ottica Europa, visto che i campioni d’Italia in carica di Stefano Pioli devono mantenere il quarto posto, l’ultimo utile per la prossima edizione della Champions League, mentre i rossoblu di Thiago Motta possono accorciare le distanze dalla zona Conference League. Questo match sarà visibile, per chi è in possesso di regolare abbonamento, in streaming sulla piattaforma Dazn e attraverso il decoder Sky, sempre con l’app di Dazn.