Comunicato shock sul sito ufficiale: “All’Inter servono gli aiutini!”

Dopo il match contro l’Inter è arrivato il comunicato in cui sono stati ripercorsi tutti gli errori arbitrali: “Scandaloso!”

La stagione 2022/23 non sta di certo lesinando polemiche arbitrali, sfoghi o dichiarazioni al veleno nei postpartita o anche durante la settimana. Un qualcosa a cui siamo ormai abituati da sempre, mentre lo siamo meno quando si tratta di campionato Primavera. Per questo fa parecchio rumore la presa di posizione nettissima da parte del Frosinone nella partita contro l’Inter da poco conclusa, finita 2-1 per i nerazzurri di Cristian Chivu.

Un ko che però non è andato affatto giù ai ‘canarini’, che sul proprio sito ufficiale hanno fatto il resoconto su tutti gli episodi arbitrali avversi. E un titolo decisamente eloquente nel pezzo di racconto del match: “Servono gli aiutini all’Inter per battere il Frosinone”. Il testo dell’articolo ripercorre la sfida sì, ma soprattutto la direzione di gara di Marco Emmanuele di Pisa. “Due aiutini nel primo tempo – la mancata espulsione di Kassama nel finale di tempo e un rigore viziato in partenza da un fallo di mano allo scadere della prima frazione di gioco – permettono all’Inter di andare al riposo sull’1-1 e rispondere con Curatolo al vantaggio di Maura. E almeno altri due aiutini nel secondo tempo – un rigore non concesso al Frosinone, due rossi evitati all’Inter (Botis e Akinsanmiro) – danno una mano alla squadra neroazzurra che incassa l’intera posta al termine di 96’ giocati sotto una pioggia torrenziale. Il Frosinone esce sconfitto nel risultato ma non nell’atteggiamento generale”.

Primavera, Frosinone furioso dopo il ko con l’Inter: “Arbitro scandaloso”

Questo il riassunto del Frosinone sul proprio sito ufficiale che poi fa il dettaglio dei vari episodi: “ammonizione a richiesta” per un difensore del Frosinone, e poi “fallaccio di Kassama al 38’ su Bruno, l’interista è ammonito ma l’arbitro, posizionato a due passi, sorvola. Scandaloso! Cartellino in tasca anche per Sarr dopo un fallo su Maestrelli, il signor Emmanuele fa finta di nulla”.

Poi un’altra occasione per l’Inter “viziata in partenza dal fallo di Curatolo su Errico, ma il signor Emmanuele sorvola”. E ancora un penalty richiesto dai gialloblù per “un sandwich su Voncina appena dentro l’area ma per l’arbitro, che non vede nemmeno la palla bloccata con le mani da Botis oltre la linea dell’area grande, è solo calcio di punizione sulla linea bianca. Continua in sequenza la carrellata di orrori del signor Emmanuele che vede in ritardo l’ennesimo tocco del portiere Botis fuori area, solo ammonizione tra le proteste dei giallazzurri”. Il campionato dei ciociari resta di alto profilo, visto che sono a ridosso del secondo posto che vale un turno in meno nelle finali scudetto. Mentre l’Inter è ancora in ritardo.