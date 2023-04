Bologna-Milan, le probabili formazioni: rivoluzione Pioli, Motta punta su Barrow

Le probabili formazioni di Bologna-Milan, match del Dall’Ara, valevole per la trentesima giornata di Serie A

Una vera e propria rivoluzione per il Milan. Stefano Pioli è pronto a cambiare totalmente la sua squadra.

La testa è al Maradona di Napoli e i titolari si siederanno in panchina. Così il tecnico di Parma è intenzionato a puntare, ancora una volta, sulle riserve: in attacco, alle spalle di Divock Origi, ci saranno Saelemaekers, De Ketelaere e Rebic.

A centrocampo Pobega e Vranckx, a schermare la difesa composta da Florenzi, Kalulu, Thiaw e Ballo-Toure. Non si tocca, invece, Mike Maignan.

Il Bologna, invece, deve fare i conti con l’assenza di Soriano, out per il resto della stagione per una lesione di primo grado al collaterale mediale del ginocchio destro. Non ci saranno nemmeno Orsolini, squalificato, e Arnautovic, ancora out per infortunio. In avanti toccherà così a Sansone, Aebischer e Barrow.

Le formazioni di Bologna-Milan

Ecco le formazioni di Bologna-Milan:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakoupoulos; Schoten, Dominguez; Aebischer, Ferguson, Barrow; Sansone.

Squalificati: Orsolini

Infortunati: Soriano, Cambiaso e Arnautovic

Diffidati: Ferguson

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Florenzi, Thiaw, Kalulu, Ballo-Touré; Vranckx, Pobega; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic; Origi.

Squalificati: nessuno

Infortunati: Ibrahimovic, Kjaer

Diffidati: Calabria, Kalulu, Kjaer, Rebic e Tomori

Serie A, Bologna-Milan: dove vederla in tv

Il match tra il Bologna e il Milan, che avrà inizio alle ore 15.00 di sabato 15 aprile a Dall’Ara, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN: basterà scaricare l’app su smartphone e tablet, oppure collegarsi al portale tramite pc o notebook. L’applicazione inoltre è scaricabile anche su smart tv di ultima generazione, su console di gioco come PlayStation e Xbox, o su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast. La partita verrà raccontato da Stefano Borghi e da Dario Marcolin.

Il calendario di Bologna e Milan

C’è la Champions League nella testa del Milan ma che martedì tornerà a sfidare il Napoli, al Maradona, per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. L’intenso mese di aprile per i rossoneri si concluderà con il match casalingo contro il Lecce (23 aprile, ore 18.00) e con quello all’Olimpico contro la Roma di Mourinho (29 aprile, ore 18.00).

Il Bologna, dopo i rossoneri, invece, torneranno in campo, in trasferta, a Verona, venerdì 21 aprile (ore 20.45), prima di ospitare un’altra big, il 30 aprile, la Juventus di Massimiliano Allegri.