UFFICIALE Juventus, il tribunale ha sospeso la pena

Il club bianconero aveva presentato ricorso contro la scelta di sanzionare per un turno di campionato la Tribuna Sud

Buone notizie per la Juventus in vista dei prossimi impegni in Serie A. Il club bianconero ha infatti ottenuto questo pomeriggio la sospensione della chiusura della Tribuna Sud precedentemente ordinata dal Giudice Sportivo dopo i famosi fatti avvenuti nel finale di Juventus-Inter in Coppa Italia.

Accolto il ricorso che la Juventus nei giorni scorsi aveva presentato presso la Corte Sportiva d’Appello della Federcalcio, contro la decisione di chiudere per un turno la Tribuna Sud dell’Allianz Stadium come provvedimento punitivo per le espressioni a stampo razzista piovute in occasione del calcio di rigore trasformato da Romelu Lukaku. La squadra di Massimiliano Allegri potrà dunque contare sull’appoggio della propria curva in vista del prossimo match casalingo in campionato, in programma domenica 23 aprile contro il Napoli.

Una disposizione, quella emanata dalla Corte d’Appello questo pomeriggio che ha rimesso la cognizione del reclamo alle Sezioni Unite, che non avrà invece alcun effetto per questo weekend, quando invece la formazione bianconera giocherà in trasferta contro il Sassuolo. Va ricordato inoltre che la Juventus non aveva invece presentato alcun tipo di ricorso contro le tre giornate di squalifica comminate dal giudice sportivo nei confronti di Juan Cuadrado, punito duramente per il pugno rifilato al termine dell’incontro a Samir Handanovic.

Juve-Napoli, UFFICIALE la riapertura della curva

Impegnata nella complicatissima rimonta in campionato, la Juventus potrà comunque fare affidamento sulla propria Curva Sud in occasione del sentitissimo match contro il Napoli.

Va ricordato che l’attuale situazione di classifica della formazione di Allegri potrebbe cambiare da un momento all’altro. Il prossimo 19 aprile, infatti, il Collegio di Garanzia del Coni si pronuncerà su un altro ricorso, quello presentato dalla stessa Juve contro i 15 punti di penalizzazione subiti in campionato nell’ambito del caso plusvalenze.

Qualora il club bianconero riuscisse ad ottenere indietro i punti tolti in campionato, chiaramente tornerebbe all’improvviso tra le principali candidate per un posto tre le prime quattro della classe che varrebbe quindi l’accesso diretto alla prossima edizione della Champions League.