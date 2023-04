Stagione praticamente finita: KO anche per la Juve

Brutto infortunio e lesione al tendine d’Achille: nelle prossime ore nuovi esami, ma il finale di stagione sembra compromesso

La Juventus supera di misura lo Sporting Club Portugal nel primo round dei quarti di Europa League e parte con un vantaggio prezioso in vista del return match della prossima settimana in casa dei portoghesi.

Gatti decide la sfida dell’Allianz Stadium, mentre nell’altro incrocio della stessa parte del tabellone il Manchester United si fa rimontare nel finale due gol di vantaggio dal Siviglia. Strada in salita quindi per i ‘Red Devils’ in vista del ritorno in Spagna, ma le cattive notizie non finiscono qui per ten Hag. Il tecnico degli inglesi rischia di aver perso per l’ultima parte di stagione Lisandro Martinez, che ha rimediato un brutto infortunio nel secondo tempo della sfida dell’Old Trafford contro il Siviglia.

Manchester United, Lisandro Martinez va KO: si teme un lungo stop

Il difensore argentino si è accasciato a terra da solo dolorante, senza che ci sia stato nessuno scontro di gioco con gli avversari.

Da subito si è percepita la gravità della situazione, con Lisandro che accusa un problema al tendine d’Achille. I prossimi esami sveleranno l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero del giocatore, che rischia un lungo stop e di aver chiuso in anticipo la sua stagione. Il centrale campione del mondo è stato soccorso sul terreno di gioco anche dai compagni di Nazionale – ma avversari ieri – Acuna e Montiel, prima di lasciare il campo in barella piuttosto provato. Lisandro Martinez non sarà sicuramente presente tra una settimana nella gara di ritorno in Spagna e salterebbe anche la doppia sfida di semifinale in caso di qualificazione (con Juve o Sporting) se i nuovi accertamenti confermeranno la lesione al tendine d’Achille.