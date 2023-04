Stagione finita, è ufficiale: “Domani si opera al ginocchio”

Stagione finita, l’annuncio arriva direttamente dal tecnico: “Domani si opera al ginocchio”

Una stagione complicata e tormentata, che potrebbe concludersi nel peggiore dei modi. Arrivato in Inghilterra con grandi aspettative in estate, il bottino di Gianluca Scamacca è piuttosto magro: 8 reti in 27 gare tra coppe e Premier League.

Ed ora la stagione per il numero 7 del West Ham potrebbe chiudersi già qui. L’annuncio è arrivato direttamente dal tecnico degli ‘Hammers’ David Moyes in conferenza stampa. I londinesi saranno impegnati contro l’Arsenal, ma Scamacca non ci sarà.