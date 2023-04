Sorpresa Mourinho in diretta: “Alla Roma anche l’anno prossimo”

L’annuncio sul futuro del tecnico portoghese alla guida della panchina giallorossa

Sorriso a metà per le formazioni italiane impegnate ieri in Europa League. Se la Juventus è riuscita con difficoltà ad avere la meglio sullo Sporting CP, la Roma ha invece incassato una sconfitta in casa del Feyenoord.

Delle due italiane si è discusso con il giornalista Bruno Fernandes in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play, il quale ha sottolineato quanto positiva sia stata la prova dello Sporting: “E’ stato nettamente superiore alla Juventus, si vede dalle statistiche e in campo. Se non fosse stato per l’errore del portiere dello Sporting avremmo parlato di altro. Le parate di Perin sono state fondamentali ai fini del risultato finale. Tuttavia, per il ritorno c’è molta fiducia. La Juventus non avrà vita facile in Portogallo“.

Il cronista di ‘Record’, in particolare, non ha apprezzato lo stile di gioco della Juve: “Mancava l’attaccante principe allo Sporting, che ieri ha giocato in avanti con un 2004. Si è dimostrato acerbo però vedremo, questa non sarà una partita semplice. La Juventus con i giocatori che ha dovrebbe fare di più, Allegri dovrebbe far giocare meglio la sua squadra e ieri si è visto come è andata in difficoltà“.

L’annuncio su Mourinho: “Credo che resterà a Roma”

Per quanto riguarda il connazionale Leao e la clausola con lo Sporting, il giornalista ha spiegato: “Mi sembra strano che il Lille solo adesso sia disposto a pagare la clausola allo Sporting. Mendes, agente di Leao, capirà bene insieme agli avvocati cosa c’è dietro”.

Sul futuro di Mourinho, invece, Bruno Fernandes ha rassicurato i tifosi giallorossi: “A Mourinho piace molto la Serie A. Lui si trova molto bene a Roma e ancora si sta giocando molto in questa stagione, come l’ingresso in Champions e i quarti in Europa League. Io credo che resterà ad allenare la Roma l’anno prossimo. Mourinho ha fiducia in Tiago Pinto”.

Infine, un passaggio sul ritorno tra Inter e Benfica: “Il Benfica avrà un compito difficile, quello di ribaltare le sorti della gara contro l’Inter a San Siro. Non dobbiamo dimenticare tuttavia che il Benfica vincerà il campionato portoghese e, allo stesso tempo, ha tenuto testa a club come Juventus e PSG in Europa. Vedremo, ma sarà molto difficile”.