Pioli senza il suo leader: out dai convocati, è rivoluzione Milan

Le ultime notizie in casa rossonera in vista della partita di domani contro il Bologna, valevole per la trentesima giornata di Serie A

In un Milan che si appresta a cambiare totalmente volto, uno dei leader di Stefano Pioli non siederà neanche in panchina.

Stiamo parlando di Simon Kjaer, che stamani, come appreso da Calciomercato.it, ha svolto un lavoro personalizzato. Niente Bologna per lui: il giocatore, dunque, non prenderà parte alla trasferta in Emilia-Romagna, dove il Diavolo scenderà in campo per un match valevole per la trentesima giornata di Serie A.

I rossoneri, che sognano la semifinale di Champions League, non vogliono correre alcun rischio. In vista del match di ritorno dei quarti, contro il Napoli, in programma martedì, filtra dunque ottimismo in merito alle condizioni di Kjaer ma domani non ci sarà.

Milan, Pioli pronto a cambiare tutto

L’idea che sta prendendo piede nelle ultime ore è quella di vedere un Milan, completamente inedito nella trasferta del Dall’Ara. Non solo Kjaer fuori ma anche tutti gli altri titolarissimi, che sono scesi in campo mercoledì a San Siro.

Stefano Pioli, infatti, sta pensando di lasciare in panchina, gli altri nove calciatori di movimento, che hanno giocato dal primo minuto contro il Napoli. In questo istante l’unico sicuro di essere titolare è Mike Maignan. Vanno così verso un turno di riposo Giroud, Leao, Theo Hernandez, Brahim Díaz, Tonali e Calabria.

Il mister di Parma ha ancora qualche ora per pensarci ma l’ultima formazione provata in allenamento vedeva in campo, oltre al francese tra i pali, una difesa a quattro con Florenzi, Kalulu, Thiaw e Ballo-Toure. A centrocampo spazio a Vranckx con Pobega. In attacco i trequartisti sarebbero Saelemaekers, De Ketelaere e Rebic, dietro la punta Divock Origi.