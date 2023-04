Inter, ecco il primo colpo: Ausilio è stato in Spagna

L’Inter si muove sul mercato, rivelazione a sorpresa sulla missione in Spagna da parte del ds Ausilio: gli scenari

Gli appuntamenti in campo si susseguono a ritmo serrato per l’Inter, in un mese di aprile intensissimo. In palio, punti pesantissimi in campionato, la finale di Coppa Italia e la semifinale di Champions League. Ma il club è già al lavoro sul prossimo mercato e dalla Spagna vengono svelati i movimenti del ds Piero Ausilio.

In una delle sue consuete dirette su Twitch, infatti, il giornalista spagnolo Gerard Romero ha spiegato come colui che si era recato ieri negli uffici del Barcellona fosse proprio il dirigente nerazzurro e non, come si era ipotizzato in un primo momento, l’agente di Ilkay Gundogan. Il centrocampista tedesco, come noto, è in scadenza di contratto con il Manchester City ed è stato ripetutamente accostato ai blaugrana per la prossima stagione come colpo a parametro zero. Ma almeno per il momento non sarebbe lui al centro delle operazioni di mercato in svolgimento della Ciudad Deportiva dei catalani.

Inter, Ausilio nella sede del Barcellona: torna in auge Kessie

Il viaggio di Ausilio a Barcellona, inevitabilmente, torna ad accendere i riflettori sulle possibili operazioni che potrebbero avvenire tra Milano e la Catalogna a fine stagione. Una in particolare.

A gennaio, si era parlato con insistenza per alcuni giorni di uno scambio tra Franck Kessie e Marcelo Brozovic, poi non concretizzatosi. Kessie dal canto suo sui social ha ripetutamente smentito i rumours di mercato spiegando di trovarsi bene a Barcellona. Ma la pista deve ancora essere seguita e potrebbe avere sviluppi interessanti. Come raccontato da Calciomercato.it, buona parte del futuro di Kessie a Barcellona potrebbe dipendere dalla permanenza o meno di Busquets. La conferma dello storico centrocampista potrebbe ridurre lo spazio a disposizione dell’ivoriano e aprire la strada per il suo ritorno a Milano, stavolta sponda interista. Vedremo che cosa accadrà nelle prossime settimane e vi terremo aggiornati.