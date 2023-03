Kessie-Inter, sfuriata UFFICIALE: “Vogliamo essere chiari”

L’agenzia che cura gli interessi del centrocampista ivoriano ha smentito le ultime voci di mercato

L’uomo che la scorsa domenica ha deciso il ‘Clasico’ contro il Real Madrid in favore del Barcellona, è tornato nelle scorse ore a far discutere di sé sul mercato. Franck Kessie, autore del gol del definitivo 2-1 contro i rivali ‘blancos’, continua ad essere accostato all’Inter in vista del prossimo mercato.

Voci che già in passato sono state smentite dall’Ambition Group Sport Management, l’agenzia che gestisce l’ex centrocampista del Milan che nel pomeriggio ha lanciato un nuovo comunicato per ribadire quanto Kessie sia contento dell’esperienza che sta vivendo con la maglia del Barcellona e come non abbia alcuna intenzione di lasciare il club blaugrana la prossima estate.

Questa la smentita sulla cessione dell’ivoriano su ‘Instagram’: “Anche se l’agenzia ha negato un possibile trasferimento di Kessie, nonostante la dirigenza del Barcellona abbia negato un possibile trasferimento di Kessie e, tra le altre cose, abbia affermato la sua importanza nella squadra, nonostante il fatto che Kessie stesso abbia recentemente rilasciato un’intervista in cui dice il suo desiderio di giocare con il Barcellona per molto tempo, alcune notizie false e ridicole stanno iniziando a diventare fastidiose”.

Calciomercato Inter, si allontana Kessie: “Sta giocando meravigliosamente con il Barcellona”

Nonostante un avvio complicato in Spagna, Kessie nel 2023 – complici anche gli infortuni prima di Busquets e poi di Pedri – si è ritagliato uno spazio importante nello scacchiere di Xavi.

Una svolta vera e propria della sua esperienza in Catalogna che ha senza alcun dubbio raggiunto il suo momento più alto la scorsa domenica, con la rete numero 3mila nella storia del club che ha deciso il ‘Clasico’ contro il Real Madrid e probabilmente anche la Liga.

Questo il chiarimento dell’agenzia in chiusura di comunicato: “Vogliamo essere molto chiari su questo punto. La possibilità che Kessie possa lasciare Barcellona nel prossimo mercato di trasferimento è la stessa che sperare che un serpente possa improvvisamente avere le gambe la prossima estate. Il mondo si è capovolto! Kessie gioca, gioca meravigliosamente bene, segna gol, entra nella storia del Barca firmando il gol numero 3000 e qualcuno trova il coraggio di divulgare informazioni deliranti”.