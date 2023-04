È l’ideale: firma gratis con la Juve, che risposta a Mourinho

La Roma sta già spingendo per l’acquisto a parametro zero di Houssem Aouar del Lione: c’è la risposta della Juventus, arriva il verdetto

In casa Roma si pensa già al calciomercato. Anche dopo la sconfitta nel match d’andata di Europa League contro il Feyenoord, José Mourinho – sempre molto esigente – ha fatto intendere di nuovo come la rosa abbia assolutamente bisogno di essere potenziata con altri acquisti.

Ovviamente, però, la società capitolina non può moversi liberamente in ambito di trattative, perché deve tener conto dei vari paletti generati dal Fair Play Finanziario. Ad ogni modo, i Friedkin e il General Manager Tiago Pinto vogliono accontentare Mourinho il più possibile, consapevoli che insieme allo Special One c’è la reale possibilità di crescere fino a raggiungere livelli elevati. L’esperienza del trainer portoghese, il quale vanta in bacheca ben venticinque trofei, rappresenta un vantaggio non da poco per i giallorossi.

Ad andare in campo, però, sono i calciatori e serviranno almeno un paio di innesti di spessore in vista della prossima stagione. In tal senso, Pinto è sempre molto attento al fronte dei parametri zero. Tant’è che nelle ultime ore il club romanista avrebbe cominciato a schiacciare il piede sull’acceleratore in modo da assicurarsi le prestazioni di Houssem Aouar, centrocampista classe ’98 (24 anni compiuti lo scorso 30 giugno) in scadenza giugno 2023 col Lione. Un’occasione davvero appetitosa. Ma la Roma non è l’unica big italiana attenta al mercato dei futuri svincolati.

Calciomercato Juventus, Firmino gratis: scelta fatta

Motivo per cui quest’oggi, sul profilo Telegram di Calciomercato.it, abbiamo sottoposto i nostri utenti ad un sondaggio, chiedendo loro quale potrebbe essere l’affare ideale nei mesi a venire senza il pagamento del cartellino.

Le opzioni, entrando più nello specifico, erano Firmino-Juventus, Grimaldo-Roma, N’Dicka-Milan e Thuram-Inter. A vincere nettamente la contesa è la prima operazione, con il 49% dei voti totali. Al secondo posto si piazzano il club nerazzurro e il centravanti in forza al Borussia Monchengladbach (20%). Terza posizione, invece, per i giallorossi e il terzino in forza al Benfica. Infine, si piazzano ultimi il difensore dell’Eintracht Francoforte e il Milan. Firmino potrebbe davvero lasciare il Liverpool in estate per poi proseguire la sua carriera alla Juve? Il tempo darà i suoi verdetti.