Alta tensione e scontri prima del match: cosa sta succedendo

I tifosi di uno dei due club sono venuti a contatto con la polizia, prima del fischio d’inizio del match valido per il 30o turno di Serie A

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Spezia-Lazio, gara valida per la 30esima giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti vengono dal successo di corto muso all’Olimpico ai danni della Juventus e oggi vogliono riconfermare quanto di buono si sta vedendo da un po’ di tempo a questa parte.

Purtroppo, però, in questi minuti si stanno vivendo attimi di tensione nelle vie della cittò ligure. Come si può notare da alcune immagini che stanno circolando, infatti, si sono verificati nuovi scontri tra la polizia e gli ultras, stavolta della Lazio. Gli accesi supporters biancocelesti sono venuti a contatto con gli agenti, generando non poco disordine. Scene a cui non vorremmo mai assistere, ma continuano a verificarsi.

Ad ogni modo, le squadre di Spezia e Lazio devono necessariamente rimanere concentrate sulla sfida che prenderà il via a partire dalle ore 20:45. I capitolini hanno la possibilità di portarsi a 61 punti in classifica, consolidando ulteriormente il secondo posto. Anche se bisognerà vedere quale sarà la sentenza del Collegio di Garanzia del CONI sul ricorso della Juventus contro la penalizzazione. ‘La Vecchia Signora’, infatti, potrebbe riappropriarsi anche di tutti e quindici i punti tolti, il che cambierebbe lo scenario in ottica lotta Champions.

Spezia-Lazio, scontri tra polizia e ultras biancocelesti in città

Ma al di là della vicenda in questione, i capitolini hanno ottime chances di ritagliarsi un posto nella massima competizione europea della prossima annata.

Il gruppo è in fiducia e i calciatori credono fermamente nel lavoro di mister Maurizio Sarri. In più la Lazio potrà concentrarsi solo ed esclusivamente sulla Serie A nelle settimane a venire. Un dettaglio non da poco, che consentirà anche di correre meno rischi sul fronte infortuni. E stasera, come sempre, vincere è l’unica cosa che conta.