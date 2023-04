Salta il contratto di un big, l’erede di Bonucci arriva gratis

Il forte centrale potrebbe clamorosamente lasciare al termine della stagione a parametro zero

Non c’è un attimo di pace in casa di un Barcellona ancora alle prese con i noti problemi legati al fair play finanziario della Liga. Com’è risaputo, il club di Joan Laporta ha dovuto fare gli straordinari la scorsa estate per riuscire a depositare i contratti dei nuovi acquisti per rientrare nei limiti del tetto salariale imposto.

Nelle scorse settimane, poi, dalla stessa Liga sono stati rigettati i nuovi contratti che il Barcellona era riuscito a stipulare con Gavi e Ronald Araujo, entrambi precedentemente legati al club da accordi giovanili. Un problema evidentemente sottovalutato, considerato il rischio concreto di poter perdere ora i due giovanissimi talenti transitati nella cantera blaugrana a costo zero al termine dell’attuale stagione.

Il motivo è piuttosto semplice. Come accennato, sia Gavi che Araujo erano legati ad inizio anno al Barcellona dai rispettivi contratti giovanili, entrambi con scadenza fissata al 30 giugno 2023. Per questa ragione il presidente Laporta nelle battute iniziali della stagione si era affrettato a stipulare due nuovi accordi con scadenza nel 2026, stavolta legati alla prima squadra.

Contratti che la Liga, considerata la copertura totale del limite salariale concesso ai blaugrana, aveva prontamente respinto. Sul piano amministrativo, come spiegato dal ‘Chiringuito’, in questo momento gli unici contratti in vigore sono dunque quelli depositati e riconosciuti dalla Liga, ovvero i due giovanili con scadenza al 30 giugno 2023.

Calciomercato Juve, Araujo può partire a costo zero

Se il Barcellona non dovesse risolvere il problema con la Liga entro il termine della stagione, andrebbe incontro al rischio di perdere sia Gavi che Araujo gratis.

Entrambi sono stati in passato nel mirino della Juventus, anche se Gavi sembra essere più orientato verso la Premier League. Attenzione dunque al futuro di Araujo, calciatore che dalle parti della Continassa suscita grande ammirazione per le qualità tecniche e fisiche.

L’incredibile leadership mostrata al Barcellona nonostante la giovanissima età, potrebbe fare del centrale uruguaiano il nuovo Bonucci per la difesa bianconera. Anche in questo caso, qualora dovesse liberarsi a zero, non mancherebbe la spietata concorrenza da parte di altri top club in Europa.