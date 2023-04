Juventus-Sporting CP, formazioni UFFICIALI: Allegri spariglia le carte, il bomber KO

La Juventus ospita lo Sporting Club Portugal nella prima sfida dei quarti di Europa League: le probabili formazioni e le ultime in vista del match dell’Allianz Stadium

“Saremmo pazzi a sottovalutare lo Sporting“. Così Massimiliano Allegri ha presentato la sfida di Europa League contro i portoghesi di Amorim, in vista del primo round del doppio confronto dei quarti di finale.

Avversario tosto per la squadra bianconera e capace di eliminare a sorpresa nel turno precedente la corazzata Arsenal. Allegri per l’occasione recupera Pogba che torna nella lista di convocati, con il francese che potrebbe giocare uno spezzone di partita nella ripresa. Probabile panchina almeno inizialmente anche per Dusan Vlahovic, acciaccato dopo il colpo alla caviglia rimediato nella trasferta di Roma persa contro la Lazio. Milik scalpita per una maglia da titolare e dovrebbe spuntarla su Kean, al fianco del polacco ci sarà il ‘Fideo’ Di Maria. Tentazione Chiesa per Allegri: da capire la posizione del numero 7, se sulla destra al posto di Cuadrado o nel tridente (più probabile) con Fagioli che resterebbe fuori nel centrocampo a quattro. Sulla linea difensiva ci sarà Gatti visto il forfait di Alex Sandro. Amorim invece nel 3-4-3 dello Sporting deve rinunciare al bomber Paulinho in attacco: spazio al baby Chermiti nel trio offensivo insieme a Edwards e Trincao, quest’ultimo protagonista di una tripletta nell’ultima sfida di campionato vinta per 4-3 contro il Casa Pia. In mediana spacca l’assenza per squalifica di Ugarte, mentre l’acciaccato Bellerin non sarà dell’undici titolare.

Europa League, Juventus-Sporting: le probabili formazioni

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik, Chiesa. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, Pogba, Cuadrado, Miretti, Paredes, Vlahovic, Kean, Soulé. Allenatore: Allegri

Indisponibili: De Sciglio, Alex Sandro, Kaio Jorge

Squalificati: nessuno

Diffidati: Bremer, Danilo, Miretti

SPORTING (3-4-3): Adan; St. Juste, Inacio, Coates; Esgaio, Pedro Gonçavales, Morita, Nuno Santos; Edwards, Chermiti, Trincao. A disposizione: Israel, André Paulo, Diomande, Neto, Bellerin, Alexandropoulos, Tanlongo, Rochinha, Nuno Santos, Issahaku, Arthur. Allenatore: Amorim

Indisponibili: Bragança, Cabral, Paulinho

Squalificati: Ugarte

Diffidati: nessuno

Arbitro: Meler (Turchia); VAR: Brisard (Francia)

Juventus-Sporting Club Portugal, dove vederla in TV e il cammino delle due squadre

Il match tra Juventus-Sporting Club Portugal – con fischio d’inizio all’Allianz Stadium alle 21 – verrà trasmesso in chiaro su TV8 e per gli abbonati su Sky Sport, mentre in streaming sulle app di SkyGo e DAZN (sempre per chi possiede un abbonamento alle due piattaforme). L’undici di Allegri arriva a questo incrocio dei quarti di finale dopo aver eliminato il Nantes nella doppia sfida dei playoff e agli ottavi il Friburgo vincendo sia a Torino che in Germania. In campionato i bianconeri sono stati sconfitti sabato per 2-1 all’Olimpico dalla Lazio. Lo Sporting nel turno precedente ha eliminato dopo i supplementari la favorita Arsenal, mentre nel barrage ha avuto la meglio dei danesi del Midtjylland. Come la Juve, i portoghesi sono stati eliminati dai gironi di Champions League classificandosi al terzo posto e retrocedendo quindi in Europa League.