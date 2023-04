Juve, tutto deciso: così arrivano 70 milioni

Il club bianconero potrebbe essere costretto a rinunciare nel prossimo mercato ad uno dei suoi titolarissimi

La Juventus si appresta ad entrare nel momento più caldo della stagione. Dopo aver perso lo scontro diretto di sabato sera in campionato contro la Lazio, il club bianconero si giocherà tutto nei prossimi sette giorni, a partire dal doppio incrocio di Europa League ai quarti di finale contro lo Sporting CP.

Ma non solo, perché se in campionato la Juve domenica alle 18.00 farà visita al Sassuolo, mercoledì 19 aprile giocherà il match più importante fuori dal rettangolo di gioco, quando il Collegio di Garanzia del Coni discuterà il ricorso presentato dai bianconeri sui 15 punti di penalizzazione inflitti ai bianconeri per il caso plusvalenze. Una decisione da cui dipenderà il futuro del club e le ambizioni per la nuova stagione, considerato il rischio di rimanere fuori dalla prossima edizione della Champions League.

A complicare poi la programmazione bianconera potrebbero essere le indagini sulla manovra stipendi in seguito alla nuova documentazione trasmessa dalla Procura FIGC alla Juventus nella giornata di ieri. Qualora dovessero piovere altre pesanti ammende nei prossimi mesi, la società potrebbe essere costretta a mettere mano alle uscite, sacrificando uno dei big della propria rosa. Tra questi, stando all’esito del sondaggio di Calciomercato.it, il principale indiziato sembra essere Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juve, cessione obbligata: deciso il sacrificio di Vlahovic

Ai nostri utenti di Telegram, infatti, è stato chiesto quale calciatore la Juventus dovrebbe sacrificare nel caso in cui dovessero arrivare altre ammende derivanti da un eventuale nuovo processo per la manovra stipendi.

Proprio Dusan Vlahovic è stato il più votato dai tifosi bianconeri con il 61% delle preferenze raccolte. A sorpresa, il più cliccato al secondo posto con il 13% è stato Federico Chiesa. Ultimi due piazzamenti invece per Danilo con il 9% e Nicolò Fagioli al 5%. Nonostante la giovane età e la poca esperienza, il centrocampista classe 2001 di proprietà della Juventus è entrato in poco tempo nel cuore dei tifosi, a tal punto da essere ritenuto come il calciatore meno cedibile tra quelli proposti nel sondaggio odierno.