Juventus, chiuse le indagini sulla manovra stipendi: i capi d’accusa

La Procura federale ha notificato l’atto di chiusura delle indagini alla Juventus sulla manovra stipendi: i capi di accusa

Chiuse le indagini. La Procura della Figc ha notificato alla Juventus la chiusura delle indagini che riguardano tre filoni di indagini: manovra stipendi, partnership e agenti.

Il procuratore Chiné ha contestato al club bianconero la violazione dell’articolo 4.1, relativo al principio di lealtà sportiva. Ora i legali della Juventus hanno quindici giorni di tempo per presentare le proprie contro-deduzioni o chiedere di essere ascoltate. Successivamente, ci saranno eventualmente i deferimenti veri e propri.

Le contestazioni relative a questo filone su manovra stipendi, partnership e agenti vanno ad aggiungersi a quelle relative alle plusvalenze che hanno portato al -15 in classifica per la formazione di Allegri.

Juventus, chiuse le indagini su manovra stipendi

La Procura Figc ha quindi trasmesso tutta la documentazione alla Juventus sul filone relativo alla manovra stipendi ed ora toccherà ai legali bianconeri presentare la loro replica. A quel punto potranno esserci gli eventuali deferimenti.

Si preannunciano quindi giornate decisive per la Juventus che tra una settimana conoscerà la decisione del Collegio di garanzia dello Sport presso il Coni sul caso plusvalenze e sul -15 punti. L’udienza è stata fissata per il 19 aprile, alla vigilia del ritorno dei quarti di Europa League contro lo Sporting. Snodo cruciale in campo e fuori, in attesa che arrivino ulteriori novità sulla manovra stipendi.

Dopo una lunga attesa, oggi c’è stata la notifica della chiusura delle indagini ed ora nelle prossime settimane si capirà cosa accadrà anche per gli altri club coinvolti (Atalanta, Bologna, Cagliari, Sampdoria, Sassuolo e Udinese). A questo proposito, stando a quanto appreso dall”Ansa’, le loro posizioni a livello Federale saranno valutate al termine delle indagini in corso da parte della magistratura.