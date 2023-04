Juve, cessione da incubo: “Via anche con la Champions”

Il club bianconero potrebbe perdere uno dei migliori calciatori per rendimento dell’attuale stagione

Saranno dieci giorni bollenti, i prossimi, in casa Juventus. Oltre al doppio impegno di Europa League dei quarti di finale contro lo Sporting CP, nel calendario bianconero è cerchiato in rosso il grande appuntamento del 19 aprile, giorno in cui il Collegio di Garanzia del Coni discuterà il ricorso presentato sui 15 punti di penalizzazione.

Una decisione da cui passerà buona parte della programmazione sul mercato della Juve, come ammesso da Giovanni Albanese in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play: “Evidente che in quel caso bisogna fare qualche rinuncia e cedere qualche pezzo pregiato, le offerte per Vlahovic possono arrivare. Con la Juve in Champions League, invece, credo sia un giocatore da tenere strettissimo”.

Altro nodo è quello legato ai rinnovi, a partire dal contratto in scadenza di Adrien Rabiot: “Mi sembra difficile da trattenere anche con la Champions League. Sta facendo così bene che non possiamo escludere offerte importanti per lui dalla Premier League, un campionato che vorrebbe disputare prima o poi. La Juve non solo non può permettersi offerte a doppie cifre, ma potrebbe aumentare l’attuale contratto attraverso il bonus. Dal punto di vista economico sarà difficile trattenere Rabiot, ma la volontà del calciatore farà la differenza”.

Il giornalista, invece, si è detto più ottimista nel caso di Angel Di Maria: “Lui e la sua famiglia si trovano benissimo a Torino, la Juve potrebbe essere per lui la soluzione ideale per continuare a giocare ad alti livelli in Europa e nazionale, ma anche qui non mi sbilancerei troppo. Sarà fondamentale capire che tipo di stagione farà la Juve la prossima stagione”.

Juve, il futuro di Cherubini e il nuovo direttore sportivo

In chiusura, Albanese ha spiegato quelle che potrebbero essere invece le strategie della Juve in dirigenza.

Dal nuovo ds alla figura di Cherubini, qualcosa potrebbe muoversi nelle prossime settimane: “Credo stia prendendo in considerazione una rosa di nomi, ma che non sia ancora riuscita a fare un passo in avanti decisivo per nessuno. Oggi il club non è nelle condizioni di poter mettere sul tavolo un progetto definito, lo snodo fondamentale è quello del 19 aprile. Credo che Cherubini possa anche rimanere con un ruolo diverso in dirigenza. La Juve prenderà un direttore sportivo, ma voleva già farlo in autunno quando c’era Agnelli. Non stiamo cambiando strada, stiamo portando a compimento qualcosa che il club aveva già in mente. Chiaro che quando arriva un ds nuovo si porta dietro una struttura, ma sono discorsi da rinviare a fine mese o maggio“.