Inter, Calhanoglu missione Benfica: torna tra i convocati contro il Monza

Nessuna speranza di recuperare Skriniar per Monza e Benfica. Ma per la sfida contro la squadra di Palladino c’è un rientro importante, Calhanoglu tornerà tra i convocati nerazzurri

Stava provando ad accelerare i tempi di recupero, e così è stato. Hakan Calhanoglu tornerà tra i convocati e sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida contro il Monza, dopo essersi allenato ad Appiano Gentile nel giorno di riposo.

Il turco quest’anno con l’Inter ha disputato 36 gare in tutte le competizioni portando a casa 3 reti e 6 assist. Niente male, soprattutto considerando che a causa dell’infortunio di Marcelo Brozovic, la maggior parte della stagione non è stata giocata da mezzala come lo scorso anno ma nel ruolo di regista. Calhanogu ha dimostrato di avere quella visione tattica, quella precisione, quella capacità di impostare il gioco e far girare il centrocampo che servivano ai nerazzurri. Il turco si è subito adattato al nuovo ruolo e anche l’Inter non ha faticato ad abituarsi al cambio in regia.

Tanto da aver trovato difficoltà poi con il ritorno di Brozovic. Il croato, complice anche una condizione fisica non ancora ottimale, non ha messo in campo le sue migliori prestazioni. Anzi, forse le ultime sono state le peggiori da quando è all’Inter. Tolta la gara di Champions League contro il Benfica, dove è stato uno dei migliori in campo. Velocità, fase difensiva e offensiva, ha recuperato palloni e ha dimostrato che il vero Brozovic c’è ancora.

Calhanoglu contro il Monza scalda i motori

L’inter ha un aprile pieno di impegni importantissimi. Due sono già stati falliti, in campionato. La sconfitta contro la Fiorentina e il pareggio all’ultimo minuto contro la Salernitana hanno complicato la situazione in campionato, dove l’Inter ora è quinta e dunque fuori dalla lotta Champions.

Il prossimo appuntamento, contro il Monza, non si può sbagliare. Simone Inzaghi ha bisogno però di usare questa partita anche per dare minutaggio a giocatori che sono rientrati o stanno tornando dagli infortuni, per far ritrovare a tutti la condizione fisica necessaria per affrontare un mese di fuoco.

Contro il Monza, probabilmente anche Calhanoglu troverà spazio verso fine partita. Con lo scopo di averlo a disposizione per il ritorno contro il Benfica, quattro giorni dopo. L’Inter sogna Istanbul, e per farlo ha bisogno di tutti.