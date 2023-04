Ielpo su Donnarumma e Maignan: “Non c’è paragone”

Dopo la super prestazione di Maignan contro il Napoli, torna il confronto con Donnarumma: “Non c’è paragone”

Decisivo. Mike Maignan ha dimostrato contro il Napoli perché la sua assenza è pesata molto per il Milan. Il portiere francese è stato protagonista di almeno un paio di interventi superlativi con cui ha strozzato in gola l’esultanza dei partenopei.

Una prestazione che ha riportato in auge il confronto con Gigio Donnarumma, una presenza costante quando si parla di portieri del Milan. A parlare dei due estremi difensori è Mario Ielpo, ex rossonero, nel suo intervento a Calciomercato.it su Tv Play. L’ex estremo difensore ha espresso un parare molto chiaro sul confronto tra i due.

Nelle sue dichiarazioni Ielpo ha affermato: “Maignan o Donnarumma? Quando si confrontano portiere di questo livello bisogna valutare le carriere. Per quanto visto finora non c’è paragone”. La preferenza va al francese: “Ha vinto due campionati, non con City e Psg ma con Lille e Milan. Ha fatto miracoli sportivi anche grazie alle parate compiute”.

Maignan o Donnarumma: la sentenza di Ielpo

Ielpo entra nel dettaglio del confronto tra Maignan e Donnarumma ed esprime un giudizio molto netto a favore del francese.

“Maignan ha il carisma che Donnarumma non ha. L’italiano è stato sempre giudicato in prospettiva, ma ha certi livelli ha giocato un campionato con il Milan e l’Europeo. In Under 21 ha fatto ancora errori e anche nel Psg. E’ un ottimo portiere, magari sarà definitivo fuoriclasse ma, al momento, Maignan ha fatto di più”.

Il motivo è da ricercare nello step fatto dal francese e nella sua capacità di essere leader per i suoi compagni: “Ha giocato nel Lille che era una provinciale e non veniva convocato in Nazionale. Ora è il titolare della Francia e ha vinto anche con il Milan. La sua personalità è impressionante: per il carisma che ha mi viene in mente Ibrahimovic. Ha un magnetismo importante. Poi, in alcune parate serve anche la fortuna, ma ha qualcosa di particolare”.