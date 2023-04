Icardi torna in Serie A: svelati prezzo e nuova squadra

Icardi vuole solo la Serie A e il ritorno in Italia: già svelati prezzo e nuova squadra. L’indiscrezione e tutti i dettagli

È ancora tutto da scrivere il futuro di Mauro Icardi, finalmente ritrovato in Turchia grazie all’esperienza con la maglia del Galatasaray.

L’ex PSG e capitano dell’Inter ha all’attivo 10 gol e 7 assist in 17 presenze stagionali e sembra aver ritrovato il feeling con il gol perso a Parigi. Il centravanti argentino è ancora di proprietà del Paris Saint-Germain, l’intenzione del Galatasaray è quella di trattenerlo in Tuchia ma l’attaccante sembra aver altre idee. Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, infatti, Icardi vuole il ritorno in Serie A e sarebbero già numerose le big alla finestra. Stando al portale, Lazio, Napoli, Milan e Roma sono le squadre interessate alla situazione del giocatore e le possibili destinazioni in vista della prossima stagione. Il suo contratto con il PSG è in scadenza nel giugno 2024 e il suo valore di mercato è più che dimezzato, si aggira ora intorno ai 18 milioni di euro.

Calciomercato, Icardi in Serie A: tutti i dettagli

Nuovi rumors, dunque, sul possibile ritorno in Italia dell’ex capitano nerazzurro. Nelle ultime sessioni di calciomercato Icardi è stato più volte accostato alla Serie A e con insistenza anche alla Juventus.

La pista bianconera appare ormai definitivamente tramontata, ma diverse big sono sempre in agguato per riportare il bomber argentino nel campionato italiano. La migliore versione di Icardi si è vista proprio in Serie A e l’ex Inter potrebbe rappresentare un’importante occasione per l’estate. Vi terremo aggiornati.