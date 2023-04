Giallo Paredes, Allegri chiarisce a fine gara. Poi fissa l’obiettivo

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria casalinga contro lo Sporting di Amorim

È bastato un gol di Federico Gatti, il primo in assoluto per il difensore ex Frosinone con la maglia bianconera. La Juventus soffre, ma riesce a mettere a referto un successo importante contro lo Sporting Clube de Portugal, che di recente ha eliminato l’Arsenal dall’Europa League.

L’andata dei quarti di finale, andata in scena fra le mura dell’Allianz Stadium, se la sono aggiudicata i torinesi di corto muso, che ora potranno preparare serenamente la prossima sfida contro il Sassuolo. Al termine della gara, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ mister Massimiliano Allegri. Il trainer livornese è soddisfatto del risultato di stasera, ma sottolinea come ci siano ancora degli aspetti da migliorare: “I ragazzi stanno crescendo. Stasera, però, abbiamo commesso qualche errore. Ci sono dei momenti in cui dobbiamo percepire meglio i pericoli che si vengono a creare nell’arco di una partita. Come, ad esempio, nell’ultimo cross da cui sono scaturiti i due interventi di Perin”.

Meglio il secondo tempo: “Abbiamo trovato più geometrie e ampiezza coi tre centrocampisti. Abbiamo avuto delle situazione favorevoli, poi però mi sono dovuto adattare visto che mancavano un po’ gli esterni”. L’allenatore toscano, poi, fa i complimenti ai suoi calciatori per la vittoria e avverte: “Non dobbiamo perdere equilibrio e nemmeno le certezze, grazie a cui siamo arrivati a questo punto della stagione”.