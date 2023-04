Juventus-Sporting si tinge di giallo: ‘sparisce’ prima del cambio

Piccolo giallo al momento delle ultime sostituzioni volute da Massimiliano Allegri: Paredes non si fa trovare

Piccolo giallo al momento dell’ultimo cambio di Allegri nei minuti finali di Juventus-Sporting. Con i bianconeri avanti di un gol, il tecnico dei toscani ha deciso di mandare in campo sia Pogba che Paredes al posto di Locatelli e Di Maria.

All’85’ è tutto pronto per il doppio cambio ma…manca Paredes. Qualche momento di incertezza poi riecco apparire il centrocampista argentino dagli spogliatoi dove si era recato per recuperare una maglia che, evidentemente, non aveva con sé. Qualche secondo di ritardo, quindi, poi Paredes con Pogba ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco.

Juventus-Sporting, giallo Paredes al momento del cambio

Il ritardo nella sostituzione non avrà certo fatto piacere ad Allegri. Il tecnico toscano e l’argentino hanno già avuto una screzio durante l’allenamento di Pasquetta con il calciatore che ha saltato il pranzo con la squadra.

L’allenatore in conferenza ha parlato di “chiacchierata” e ha affermato di capire la sua frustrazione e i suoi momenti di nervosismo: “Io però faccio le scelte in funzione del bene della squadra – ha poi aggiunto Allegri -. Sono contento della reazione che ha avuto, vuole dire che punta a fare bene in questi ultimi due mesi”.

Nel commentare Juve-Sporting, lo stesso Allegri ha spiegato cosa è accaduto al momento del cambio con Paredes: “Stavo mandando in campo Miretti, poi Locatelli mi ha chiesto la sostituzione e ho dovuto cambiare. Paredes pensava ormai di non dover più entrare in campo e aveva già dato via la maglia”.