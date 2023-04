Brahim Diaz: “Azione del gol bellissima”. Poi ‘rimanda’ il futuro

Il fantasista spagnolo MVP di Milan-Napoli: “Sono contento per il premio ma ancor di più per il risultato positivo in vista del ritorno”

“Abbiamo giocato davvero molto bene” ha detto Brahim Diaz dopo la vittoria sul Napoli firmata Bennacer. Anche se il gol dell’algerino nasce da una grandissima giocata dello spagnolo, non a caso MVP della gara secondo l’Uefa: “Credo che l’azione del gol sia stata bellissima, sono contento per il premio ma ancor di più per il risultato positivo in vista del ritorno al ‘Maradona’”.

Riscatto o non riscatto, sul proprio futuro Brahim Diaz (di proprietà del Real) non si è voluto sbilanciare: “Ora non è il momento di parlare di questo, sono felice e sto bene qua al Milan”.