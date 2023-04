Allegri ritrova Pogba, ma c’è un’assenza per Juventus-Sporting

Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per Juventus-Sporting: torna Pogba, ma c’è un’assenza inattesa

La Juventus affronterà questa sera lo Sporting CP per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Sfida importante per i bianconeri che vincendo la coppa avrebbe accesso alla prossima Champions, senza attendere i risultati in campionato e, ovviamente, al netto delle questioni extra-campo.

Per la partita contro i portoghesi Allegri potrà contare nuovamente su Paul Pogba che torna tra i convocati ed è destinato a partire dalla panchina. C’è anche Vlahovic, uscito malconcio dalla partita contro la Lazio: il serbo ha superato la botta alla caviglia subita all’Olimpico e sarà regolarmente a disposizione.

Non mancano però le assenze per il tecnico dei bianconeri e tutte concentrate nel reparto arretrato. Se il forfait di De Sciglio era già messo in conto, sorprende l’assenza di Alex Sandro tra i calciatori a disposizione di Allegri per Juventus-Sporting.

Juventus-Sporting, i convocati di Allegri: fuori Alex Sandro

Il brasiliano, titolare contro la Lazio con Danilo lasciato in panchina, non ci sarà contro lo Sporting questa sera. Un’assenza, al pari di quella di De Sciglio, dovuta ad un affaticamento muscolare.

Scelta conservativa da parte di Allegri che ha preferito evitare di rischiare, portando con sé Alex Sandro, preservandolo per i prossimi impegni. La Juve è attesa, infatti, da un vero e proprio tour de force che la vedrà impegnata ogni tre giorni fino alla fine di questo mese, tra campionato, Coppa Italia ed Europa League.

Questi i convocati di Allegri:

1 Szczesny, 3 Bremer, 5 Locatelli, 6 Danilo, 7 Chiesa, 9 Vlahovic, 10 Pogba, 11 Cuadrado, 14 Milik, 15 Gatti, 17 Kostic, 18 Kean, 19 Bonucci, 20 Miretti, 22 Di Maria, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Rabiot, 32 Paredes, 36 Perin, 44 Fagioli.