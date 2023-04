Rissa dopo la sconfitta, un calciatore sanguinante: succede di tutto

Emergono nuovi dettagli sulla rissa scoppiata nello spogliatoio del Bayern Monaco dopo la pesante sconfitta in Champions League contro il Manchester City

Un 3-0 pesantissimo quello incassato dai bavaresi nell’andata dei quarti di finale di Champions League e che rischia di avere strascichi nella squadra di Thomas Tuchel.

È delle scorse ore la notizia della rissa scoppiata nello spogliatoio del Bayern Monaco dopo la pesante sconfitta in Champions League contro il Manchester City. Un 3-0 netto quello dei Citizens che hanno travolto i bavaresi nel match d’andata dei quarti di finale, ipotecando il passaggio alle semifinali.

Una rissa che avrebbe visto coinvolti due calciatori in particolar modo, ovvero Sadio Mané e Leroy Sané. Il primo, particolarmente deluso per il risultato maturato ieri sera, avrebbe colpito al volto il compagno di squadra col quale c’era stato un alterco già al termine della sfida di Champions League.

Champions League, rissa nello spogliatoio del Bayern Monaco: i dettagli

Stando a quanto ricostruito da Sky Sport Deutschland, Leroy Sané sarebbe stato colpito al volto, restando sanguinante dopo lo scontro col compagno di squadra. Uno scontro interrotto solo dall’intervento degli altri giocatori, con Mané tornato a casa in auto privata e Sané col resto della squadra.

È tutt’altro che serena, dunque, la situazione in casa Bayern Monaco. Il litigio tra Sané e Mané sarebbe nato in campo, all’83’ minuto, per un passaggio sbagliato e un malinteso in campo, con i due giocatori che hanno iniziato a discutere sotto gli occhi di tifosi e telecamere. Poi, nello spogliatoio la situazione è degenerata, arrivando allo scontro fisico e all’intervento dei compagni di squadra per placare gli animi.

Un episodio che conferma la poca serenità che si respira in casa Bayern in una stagione già segnata dall’esonero di Julian Nagelsmann, sostituito dall’ex Chelsea Tuchel, il cui arrivo non sembra aver migliorato la situazione. Ora il Bayern rischia anche in campionato: dopo ventisette partite, i bavaresi guidano la classifica della Bundesliga con 58 punti all’attivo, ma a due lunghezze di distanza c’è il Borussia Dormtund che proverà ad approfittare del momento negativo del Bayern per soffiare il titolo di campioni di Germania.