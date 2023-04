Spogliatoio bollente dopo la Champions: scontro tra compagni

Discussione accesa dopo la partita di Champions League: spogliatoio bollente e scontro tra calciatori

Grande tensione nello spogliatoio al termine della partita con due compagni di squadra sperati con difficoltà.

Atmosfera bollente in casa Bayern Monaco dopo la sconfitta in Champions contro il Manchester City. Un 3-0 che di fatto sancisce la fine del cammino europeo della squadra tedesca, salvo clamorosi – e al momento imprevedibili – ribaltoni.

L’arrivo di Tuchel al posto di Nagelsmann non ha avuto gli effetti sperati, almeno nelle coppe. Se in Bundesliga il Bayern è riuscito a vincere due partite su due, compreso lo scontro diretto con il Borussia Dortmund, prendendosi la vetta della classifica, i bavarese hanno incassato un ko in coppa di Germania e ieri la sconfitta in Champions. Una partita che ha lasciato strascichi anche tra i calciatori come dimostra l’indiscrezione lanciata dalla ‘Bild’.

Una discussione accesa che sarebbe andata anche oltre lo scontro verbale. Protagonisti sono stati Leroy Sane e Sadio Mane che già in campo – stando a quanto riferisce il quotidiano tedesco – si erano beccati.

Tensione Bayern, scontro Mane-Sane

A fine partita le cose sarebbero degenerate al punto che i due sarebbero arrivati al contatto fisico con Mane che avrebbe colpito Sane, prima che i due fossero separati dagli altri calciatori.

Una situazione ribollente che testimonia come all’interno della squadra bavarese le cose siano tutt’altro che calme. Proprio Mane e Sane erano spesso indicati come calciatori che erano in rotta con l’ex allenatore del Bayern Monaco Nagelsmann. Il cambio in panchina, se trovassero conferma le indiscrezioni lanciate dalla Bild, non è servito a calmare le acque con la sconfitta Champions che ha fatto esplodere il polverone. Si attendono ora eventuali prese di posizioni ufficiali della società e la reazione sul campo della squadra.